Córdoba: Finalmente, De Loredo no aceptó integrar la lista libertaria en tercer lugar

El diputado nacional Rodrigo De Loredo informó este viernes sobre su decisión de no integrar la lista de La Libertad Avanza, en Córdoba, como candidato en tercer lugar. El legislador acuerdista con el oficialismo nacional, había reclamado el primer lugar de la boleta, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y decidió no integrarse al armado de ultraderecha. Todo indica que el actual diputado nacional y empresario del sector de estaciones de servicio, Gabriel Bornoroni, sería la cabeza de la lista que se dibuja en los despachos porteños de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Oficialmente, a través de un video en la Red X, el legislador radical dijo que el gobierno nacional pretende en sus listas, a candidatos con “comportamiento automático”, “anulación de las identidades propias” y “la imposibilidad de marcar diferencias” en temas como educación, discapacidad o institucionalidad. “No puedo cumplir esos requisitos. Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas. Incluso me parecen comportamientos débiles o tibios”.

El diputado aseguró que estaba dispuesto a acompañar a La Libertad Avanza, “pero no a cualquier precio”, y que por eso “no acepto la invitación”. Luego, reafirmó su compromiso de competir por la gobernación de Córdoba y manifestó que “quiere y desea que tenga éxito el Gobierno nacional”, pero que su prioridad será “trabajar para gobernar esta provincia que necesita superar una larga noche de treinta años ininterrumpidos de peronismo”.

También dijo que “en estos dos años apoyé el rumbo económico del gobierno. El equilibrio fiscal, la baja inflacionaria y la reducción de la pobreza, son logros indiscutibles. Estoy convencido que hay que seguir acompañando las políticas que van en esa dirección y que volver atrás con los modelos populistas sería un imperdonable fracaso”.

De Loredo intentó en los últimos días negociar el primer lugar de la boleta libertaria en Córdoba, pero sin éxito. La secretaria General del gobierno nacional, Karina Milei, lleva adelante la decisión de armar listas puras libertarias o armados con hegemonía violeta en todo el país. Sin embargo, la no aceptación de De Loredo le quita poder de fuego provincial a la boleta libertaria, que ahora deberá pivotear alrededor de los temas nacionales y deberá construir una voz provincial para medirse con el oficialismo cordobés.

Cabe recordar que el sector acuerdista con el gobierno de ultraderecha que encabeza De Loredo no pudo imponer su criterio de no realizar elecciones internas y luego de una dura disputa con los sectores del ex intendente Ramón Mestre y Construyendo Córdoba (Dante Rossi, Sebastián Peralta y Juan Jure), la Justicia Electoral le dio la razón a la oposición partidaria. Por ese motivo, el oficialismo de la UCR, que tiene al intendente Marcos Ferrer como presidente del comité provincia, decidió retirar la lista que tenía a De Loredo como candidato y abandonar las negociaciones para constituir una alianza con la LLA y el Pro, entre otras fuerzas.

EL MENSAJE DE DE LOREDO EN LA RED X

Tomé una decisión. pic.twitter.com/YKJyZENpQs — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) August 15, 2025

