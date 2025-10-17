Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Felipe Pigna, Cristina Loza y Alejandro Vaccaro presentan sus obras en la Feria del Libro

Publicado

Imagen de la Feria del Libro 2025.

Este viernes, la Feria del Libro abrirá su último fin de semana. En esta jornada, Felipe Pigna, presentará el libro “Conspiración en Londres: un rey Borbón para el Río de la Plata”. El historiador se presentará por segunda vez consecutiva, esta vez para conversar sobre su última novela con el historiador local Damián Santa.

En tanto, desde las 11:00, en la sede de SADE Córdoba (Humberto 1° 150, local 37), se presentará el escritor y biógrafo Alejandro Vaccaro con un repaso por la vida y obra de Jorge Luis Borges. La disertación será moderada por el presidente de SADE Córdoba, Marco Antonio Gómez.

Turismo

A las 18:00, la Carpa Leonor Allende recibirá personalidades de renombre: “Medicina narrativa: contar historias desde la salud y la enfermedad”, a cargo del doctor Carlos Presman, el pediatra Enrique Orchanski y la escritora Cristina Loza.

Epec

En el mismo horario, la Banda Sinfónica Municipal le pondrá música a la jornada. A cargo del director Pablo Almada, se presentará en la Sala Mayor del Teatro Comedia (Rivadavia 254), con ingreso limitado hasta agotar la capacidad de la sala.

Columnistas

Mientras tanto, en el Escenario Miguel Iriarte, ubicado en la Supermanzana de la Intendencia, epicentro de la FLC 2025, se presentarán la banda de la Escuela Musical Collegium a las 18:00 y el grupo Vergara Trío a las 19:00.

Todas las actividades son de participación gratuita. La programación completa se puede consultar en el sitio web (https://feriadellibro.cordoba.gob.ar/programacion/).

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

El fiscal de la Cámara Nacional Electoral considera que Karen Reichardt debe encabezar la lista libertaria

El fiscal federal Ramiro González le propuso este viernes a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Se desató un fuerte incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y se quemaron 14 autos

Un voraz incendio forestal se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los bomberos trabajaban sobre dos grandes frentes de fuego....

Hace 6 días

Noticias

Feria del Libro Córdoba 2025: Este sábado, Martín Kohan, Gustavo Sylvestre, y Chema Forte presentan sus libros

La Feria del Libro 2025 propone este sábado una importante agenda de presentaciones de libros. Todas las actividades son gratuitas. Las editoriales expondrán de...

Hace 6 días

Noticias

OpenAI anunció que invertirá US$25.000 millones en un centro de inteligencia artificial en la Patagonia

La compañía estadounidense OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, anunció una inversión de US$ 25.000 millones para construir un centro de datos de inteligencia artificial en...

Hace 6 días