Córdoba: Felipe Pigna, Cristina Loza y Alejandro Vaccaro presentan sus obras en la Feria del Libro

Este viernes, la Feria del Libro abrirá su último fin de semana. En esta jornada, Felipe Pigna, presentará el libro “Conspiración en Londres: un rey Borbón para el Río de la Plata”. El historiador se presentará por segunda vez consecutiva, esta vez para conversar sobre su última novela con el historiador local Damián Santa.

En tanto, desde las 11:00, en la sede de SADE Córdoba (Humberto 1° 150, local 37), se presentará el escritor y biógrafo Alejandro Vaccaro con un repaso por la vida y obra de Jorge Luis Borges. La disertación será moderada por el presidente de SADE Córdoba, Marco Antonio Gómez.

A las 18:00, la Carpa Leonor Allende recibirá personalidades de renombre: “Medicina narrativa: contar historias desde la salud y la enfermedad”, a cargo del doctor Carlos Presman, el pediatra Enrique Orchanski y la escritora Cristina Loza.

En el mismo horario, la Banda Sinfónica Municipal le pondrá música a la jornada. A cargo del director Pablo Almada, se presentará en la Sala Mayor del Teatro Comedia (Rivadavia 254), con ingreso limitado hasta agotar la capacidad de la sala.

Mientras tanto, en el Escenario Miguel Iriarte, ubicado en la Supermanzana de la Intendencia, epicentro de la FLC 2025, se presentarán la banda de la Escuela Musical Collegium a las 18:00 y el grupo Vergara Trío a las 19:00.

Todas las actividades son de participación gratuita. La programación completa se puede consultar en el sitio web (https://feriadellibro.cordoba.gob.ar/programacion/).

