Córdoba: Falleció Daniel Willington, ídolo de Talleres y Vélez

El ex futbolista Daniel Willington, ídolo histórico de Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield, falleció hoy a los 83 años y generó un profundo dolor en todo el fútbol argentino. Según trascendió, se encontraba internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba al momento de su deceso.

Nacido en Santa Fe el 1 de septiembre de 1942, Willington se crió desde muy corta edad en Córdoba y fue protagonista de momentos importantes en la historia de la “T”, además de ser el autor de uno de los goles más recordados del clásico cordobés frente a Belgrano.

Talleres se expresó con una sentida publicación en redes sociales para recordar a una de sus máximas figuras. “Hasta siempre Daniel Alberto. Comunicamos con mucho pesar el fallecimiento de Daniel Willington, ídolo eterno del Club Atlético Talleres. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento. Seguirás jugando en los corazones de todo un pueblo que te recordará por siempre, Gran Daniel de los estadios”, escribió la cuenta oficial del club.

Con apenas 16 años, el santafesino se calzó la camiseta albiazul en 1958, institución en la que permaneció por dos años antes de ser vendido a Vélez. Allí, el histórico volante se mantuvo durante nueve temporadas consecutivas y se convirtió en una pieza clave en la obtención del primer título en la historia del Fortín: el Torneo Nacional de 1968.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Daniel Willington. Héroe de la primera gran conquista. Uno de los ídolos máximos de nuestra historia. SERÁS SIEMPRE ETERNO, DANIEL”, fue el posteo del elenco de Liniers para despedirlo.

En 1973, el atacante regresó a Talleres de Córdoba y fue participe de un golazo de tiro libre de 40 metros de distancia frente a Belgrano, marcando un hecho histórico en la memoria de todos los hinchas de la “T”.

Asimismo, un hecho clave en su carrera llegó cuando enfrentó al Santos de Brasil, donde en aquel entonces jugaba Pele, quien catalogó a Willington como “el mejor jugador del mundo” y sorprendió a todos con dicho reconocimiento. Finalmente, el oriundo de Santa Fe decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional en 1978 cuando retornó a Vélez.

En cuanto a su paso por la Selección argentina, Willington fue parte del plantel que se consagró campeón de Copa de las Naciones de 1964.

