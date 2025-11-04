Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Falleció Daniel Willington, ídolo de Talleres y Vélez

Publicado

Daniel Willington con la camiseta de Talleres.

El ex futbolista Daniel Willington, ídolo histórico de Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield, falleció hoy a los 83 años y generó un profundo dolor en todo el fútbol argentino. Según trascendió, se encontraba internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba al momento de su deceso.

Nacido en Santa Fe el 1 de septiembre de 1942, Willington se crió desde muy corta edad en Córdoba y fue  protagonista de momentos importantes en la historia de la “T”, además de ser el autor de uno de los goles más recordados del clásico cordobés frente a Belgrano.

Incendios

Talleres se expresó con una sentida publicación en redes sociales para recordar a una de sus máximas figuras. “Hasta siempre Daniel Alberto. Comunicamos con mucho pesar el fallecimiento de Daniel Willington, ídolo eterno del Club Atlético Talleres. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento. Seguirás jugando en los corazones de todo un pueblo que te recordará por siempre, Gran Daniel de los estadios”, escribió la cuenta oficial del club.

Turismo

Con apenas 16 años, el santafesino se calzó la camiseta albiazul en 1958, institución en la que permaneció por dos años antes de ser vendido a Vélez. Allí, el histórico volante se mantuvo durante nueve temporadas consecutivas y se convirtió en una pieza clave en la obtención del primer título en la historia del Fortín: el Torneo Nacional de 1968.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Daniel Willington. Héroe de la primera gran conquista. Uno de los ídolos máximos de nuestra historia. SERÁS SIEMPRE ETERNO, DANIEL”, fue el posteo del elenco de Liniers para despedirlo.

Epec

En 1973, el atacante regresó a Talleres de Córdoba y fue participe de un golazo de tiro libre de 40 metros de distancia frente a Belgrano, marcando un hecho histórico en la memoria de todos los hinchas de la “T”.

Asimismo, un hecho clave en su carrera llegó cuando enfrentó al Santos de Brasil, donde en aquel entonces jugaba Pele, quien catalogó a Willington como “el mejor jugador del mundo” y sorprendió a todos con dicho reconocimiento. Finalmente, el oriundo de Santa Fe decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional en 1978 cuando retornó a Vélez.

Mackentor

En cuanto a su paso por la Selección argentina, Willington fue parte del plantel que se consagró campeón de Copa de las Naciones de 1964.

MÁS INFORMACIÓN

VER Daniel Willington, el histórico 10 de Talleres: “Todavía extraño a mi viejo y a José Amalfitani”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Elecciones 2025: Natalia De la Sota se fue del “Cordobesismo” y conformó el bloque “Defendamos Cordoba”

La reelecta diputada Natalia de la Sota anunció este martes que dejará el bloque Cordobesista para conformar una nueva bancada con el nombre de...

Hace 7 días

Noticias

La Corte Suprema avaló el juicio por la causa Cuadernos y revocó el sobreseimiento de Carolina Pochetti

La Corte Suprema de Justicia dio luz verde este martes al avance de la causa “Cuadernos”, al rechazar más de 20 recursos interpuestos por...

Hace 7 días

Noticias

Quintela se reunió con diputados provinciales después de haber sido excluido del encuentro de Milei con gobernadores

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este viernes con diputados de su distrito luego de haber sido excluido del encuentro del...

Hace 4 días

Noticias

Un gabinete violeta: Renunciaron Francos y Catalán y Milei designó a Adorni

El presidente Javier Milei aceptó este viernes por la noche, la renuncia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y lo reemplazó con el actual...

Hace 4 días