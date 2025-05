Córdoba: FAdeA sigue cerrada, los trabajadores hacen “guardia” en la puerta y reclaman el pago completo de salarios

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se encuentra paralizada, en principio, hasta el jueves a la mañana. Esta situación se debe a que la planta fabril fue cerrada por decisión de la empresa durante 72 horas. Mientras, los trabajadores hacen “guardia” frente a las puertas de la compañía aeronáutica en el camino a Villa Carlos Paz, en reclamo de que se complete el pago de salarios del mes de abril, que se ha realizado parcialmente. Según fuentes sindicales y oficiales, a esta altura, los empleados con sueldos más bajos han percibido buena parte o casi la totalidad de sus haberes. En tanto, aquellos que cobran montos mayores han recibido alrededor del 30% de lo que les corresponde. Los pagos se realizaron a partir de ingresos de clientes no-estatales y la situación es crítica porque no se han producido aportes del Estado nacional ni se han firmado todavía los contratos entre la Fuerza Aérea y la empresa aeronáutica, pese a que estos ya estarían acordados.

Este miércoles, los distintos gremios volvieron a convocarse en las puertas de la empresa. Luis Heredia de APA (Asociación del Personal Aeronáutico) dijo a este medio que “el presidente de la compañía Julio Manco ha dicho que está tratando de conseguir fondos. Los conseguiría para mañana (miércoles). El jueves abriría la fábrica y tendríamos una reunión con él para ver cuál es la situación a futuro, sobre todo el funcionamiento de la empresa y cómo será el pago de sueldos en los próximos meses. Mañana (por el miércoles), los trabajadores vamos a estar en la puerta de la fábrica, esperando que se haga efectivo el pago. Que se termine de cobrar lo de este mes”.

También explicó que “de la Nación no mandan fondos, no quieren las empresas del Estado, y dicen que se tiene que autosustentar sola hasta que se decida qué se hace, entonces, es un problema. El 80% de los ingresos son de Fuerza Aérea y un 20% de actividades para terceros y privados, como, por ejemplo, la fabricación de aeropartes para el KC390 de Embraer, que es un avión de transporte militar. Pero bueno, no es suficiente. La fábrica ha venido sacando de ahí, pero no alcanza. Lo que no firman son los contratos con Fuerza Aérea y, a veces, necesitas una inyección de plata del Tesoro Nacional, y eso es lo que no quieren. Ahí está el problema”.

Por su parte, las fuentes oficiales consultadas dijeron que la empresa no contaba el jueves pasado con los fondos necesarios y pagó el 30% de los salarios a los 720 empleados. Agregaron que “el viernes 9 ingresó el pago de un cliente privado y se dispuso abonar 500 mil pesos fijos a todo el personal no jerárquico para no perjudicar a los que menos cobran. Los empleados de sueldos más bajos si no percibieron la totalidad del sueldo, quedaron cerca. Mañana (por el miércoles) deberíamos poder cancelar la totalidad de los sueldos y el jueves reabrir la fábrica para seguir trabajando”.

Respecto del cierre por 72 horas de la planta fabril, explicaron que hay disputas entre los gremios y se buscó garantizar la seguridad operativa y de los bienes y servicios que se prestan desde la compañía.

De acuerdo a la información que se conoce sobre la situación de la empresa, los contratos con Fuerza Aérea estarían en proceso de formalización. Precisan las fuentes que ya se auditó y justificaron las operaciones realizadas en los anteriores contratos, esto es lo que se cobró y los trabajos que se realizaron y los que no a causa de las dificultades para acceder al mercado cambiario para importar insumos. Este proceso ya habría sido consolidado. Los nuevos contratos con la Fuerza Aérea serían tres: Mantenimiento militar de aviones Hércules; sistemas de armas de los aviones IA63 Pampa -modernización a la versión de Pampa III-; y componentes y accesorios.

Lo cierto, es que la situación financiera de la empresa es compleja, ya que funciona con un bajo nivel de actividad -mantenimiento comercial y producción de aeropartes-, que, en los hechos, ha permitido sostener el pago de sueldos, pero no a proveedores de materiales y servicios. Esa deuda flotante superaría los 10 millones de dólares, según una fuente industrial consultada.

QUÉ DIJO LLARYORA

“Ustedes me han visto hablar de Fadea, lo hice hace un año y medio. Del tema hablé con los sectores industriales, di propuestas… Pero las tienen que escuchar. Ha sido poco el acompañamiento que tuve. Sabemos que, si la situación no cambia, esta es la triste salida. FAdeA es el corazón de la industria y en cualquier lugar del mundo eso andaría perfectamente”, apuntó el gobernador de la Provincia, Martín Llaryora, en declaraciones realizadas al diario La Voz del Interior en CABA.

Agregó que “Fadea es el único lugar del país en el que se reparan los aviones. ¿Dónde quieren hacerlo? Espero que la Fuerza Aérea finalmente, firme los contratos”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.