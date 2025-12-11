Conéctate con nosotros

Córdoba: Exmilitares se suman a la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Publicado

Los nuevos ingresantes a la FPA.

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) certificó a 165 nuevos agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), formados en el Trayecto de Formación Profesional Inicial en Orientación en Persecución del Narcotráfico. Según el informe oficial, estos agentes provienen de las Fuerzas Armadas y pudieron incorporarse a la FPA, gracias a la Ley provincial 11.029, impulsada por el Ejecutivo, que habilita el ingreso de personal militar a la fuerza especializada.

Explica la información dada a conocer que “se trata de la primera capacitación con base universitaria dirigida específicamente a agentes de investigación y seguridad vinculados al combate contra el narcotráfico, un hito en la profesionalización del sector”.

La formación se desarrolló en el marco de un convenio entre la UPC y el Ministerio Público Fiscal, organismo del que depende la FPA.

Las comisiones —segunda y tercera cohorte— se capacitaron en el Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP), donde accedieron a contenidos jurídicos, operativos, sociales y de derechos humanos aplicados a la persecución del narcotráfico. Según destacó la UPC, esta “es la primera vez que agentes de estas características reciben una formación sistemática, estructurada y con estándares académicos universitarios, un paso clave para elevar la calidad investigativa y fortalecer la institucionalidad”.

El acto de entrega de certificados se realizó en el Teatro Ciudad de las Artes, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario del regreso de la democracia en Argentina.

La rectora Julia Oliva Cúneo subrayó que la iniciativa “honra la misión de la universidad pública” y que incorporar agentes de seguridad a un trayecto académico “refuerza un compromiso indispensable con los derechos humanos, la democracia y la justicia”.

Con esta cohorte, la FPA cierra el 2025 con 679 agentes activos:

-427 al inicio del año.

-+79 agentes formados previamente en la UPC.

-+165 nuevos egresados incorporados ahora.

