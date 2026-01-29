Córdoba: Este viernes cobrarán los jubilados y comenzará el pago de haberes de los trabajadores activos provinciales

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes de enero para jubilados, pensionados y empleados activos de la Administración Pública Provincial.
El cronograma es el siguiente:
Viernes 30 de enero
-Jubilados y pensionados provinciales.
-Policía Provincia de Córdoba.
-Fuerza Policial Antinarcotráfico.
-Servicio Penitenciario.
Lunes 2 de febrero
-Ministerio de Salud.
-Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario.
-Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles.
-Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba.
Martes 3 de febrero
-Ministerio de Educación: DGIPE (Escuelas privadas).
-Escalafón General Tramo Ejecución.
-Contratados Servicio/Nivel.
-Contratados Tribunal de Cuentas.
-Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud).
-Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación).
-Personal Poder Judicial.
-Personal Poder Legislativo.
-Personal Defensoría del Pueblo.
-Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
-Escalafón General Tramo Superior.
-Escalafón Vialidad.
-Escalafón Músicos.
-Escalafón Cuerpo Artístico.
-Escalafón Gráficos.
-Escalafón Científico y Tecnológico.
-Escalafón Bancarios.
-Escalafón Aeronáuticos.
-Inteligencia Fiscal.
Miércoles 4 de febrero
-Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo.
-Autoridades Poder Legislativo.
-Autoridades Defensoría del Pueblo.
-Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
-Autoridades Tribunal de Cuentas.
-Magistrados y Funcionarios Judiciales.
-Autoridades Universidad Provincial.
-APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud.
-Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba.
