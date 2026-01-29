Conéctate con nosotros

Córdoba: Este viernes cobrarán los jubilados y comenzará el pago de haberes de los trabajadores activos provinciales

El centro cívico cordobés.

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes de enero para jubilados, pensionados y empleados activos de la Administración Pública Provincial.

El cronograma es el siguiente:

Viernes 30 de enero

-Jubilados y pensionados provinciales.

-Policía Provincia de Córdoba.

-Fuerza Policial Antinarcotráfico.

-Servicio Penitenciario.

Lunes 2 de febrero

-Ministerio de Salud.

-Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario.

-Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles.

-Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba.

Martes 3 de febrero

-Ministerio de Educación: DGIPE (Escuelas privadas).

-Escalafón General Tramo Ejecución.

-Contratados Servicio/Nivel.

-Contratados Tribunal de Cuentas.

-Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud).

-Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación).

-Personal Poder Judicial.

-Personal Poder Legislativo.

-Personal Defensoría del Pueblo.

-Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

-Escalafón General Tramo Superior.

-Escalafón Vialidad.

-Escalafón Músicos.

-Escalafón Cuerpo Artístico.

-Escalafón Gráficos.

-Escalafón Científico y Tecnológico.

-Escalafón Bancarios.

-Escalafón Aeronáuticos.

-Inteligencia Fiscal.

Miércoles 4 de febrero

-Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo.

-Autoridades Poder Legislativo.

-Autoridades Defensoría del Pueblo.

-Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

-Autoridades Tribunal de Cuentas.

-Magistrados y Funcionarios Judiciales.

-Autoridades Universidad Provincial.

-APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud.

-Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba.

