Córdoba: Este jueves comienza el Mercado de Arte Contemporáneo

Este jueves arranca una nueva edición de Mercado de Arte Contemporáneo. La muestra de artes visuales se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Córdoba, con entrada libre y gratuita. En la primera jornada estará abierto de 18:00 a 21:00; viernes y sábado de 16:00 a 21:00; y el domingo de 16:00 a 20:00.

Con la curaduría de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, esta edición gira “en torno a lo “Mercurial”: aquello ágil, móvil y cambiante que caracteriza a los tiempos actuales. La feria propone reflexionar y trabajar sobre nuevas economías del arte y modelos de gestión que amplían las formas tradicionales de producción y circulación dentro del ecosistema artístico, incorporándolos como un eje central de esta edición”.

La información oficial destaca que “será un punto de encuentro entre artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, gestores y referentes de las artes visuales. MAC es también un circuito de arte pensado para el público en general: una experiencia que invita tanto a quienes ya frecuentan el mundo del arte como a quienes se acercan por primera vez, con un recorrido accesible”.

Agrega que MAC se refuerza este año con la participación de galerías de Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero y Misiones, junto al espacio de Brasil. Asimismo, se suma la presencia de proyectos de distintas localidades cordobesas, como La Calera, Agua de Oro, Mendiolaza y Alta Gracia.

CÓMO RECORRER LA FERIA

En la Constelación Crespo se puede recorrer galerías consolidadas y en Bonino se encuentran las nuevas generaciones de galerías y proyectos en crecimiento. En tanto, la constelación Myriam Stefford, destaca propuestas transdisciplinares; y la Constelación de Ediciones cruza arte y práctica editorial, con libros, fanzines, editoriales independientes y actividades destinadas a infancias y adolescencias.

Por su parte, Orbital contemplará charlas, performances, imágenes en movimiento, celebraciones y una agenda satelital que conecta la feria con galerías, talleres y espacios culturales de toda la ciudad y el interior de la provincia.

También, y como todos los años, se entregarán una serie de premios y adquisiciones que acompañan y reconocen la producción contemporánea, reforzando el compromiso público y privado con las artes visuales. Entre ellos se encuentran la entrega de Premios Adquisición, impulsados por la Municipalidad de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que pasarán a formar parte del acervo cultural de un museo municipal y provincial, respectivamente.

También se producirá la Adquisición Institucional del Museo Franklin Rawson a las Artes Visuales 2025, que seleccionará obras que se sumarán a la colección del Museo. En esta edición, como novedad, se suma el Premio Arte21. Colección Universidad Siglo 21, que tiene como finalidad abrir, promover y ampliar la Colección de la institución; entre otros.

Más información en este LINK.

—

