Córdoba: ““Está claro que el camino de Milei es el fracaso”, dijo De la Sota

La candidata a diputada nacional Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) dijo este martes que “está claro que el camino de Milei es el fracaso, y es la página que tenemos que pasar con fuerza”. La actual legisladora nacional por Córdoba realizó estas declaraciones en Estudio Theater, en la capital provincial, en el marco del acto de cierre de campaña para los comicios legislativos del próximo domingo 26 de octubre.

“La coherencia debe volver a ser un valor en la política argentina, el 26 comienza una época nueva en la política de Córdoba”, planteó en otro tramo de su intervención.

También señaló que “sin universidades no hay soberanía, y defender a las universidades públicas -hoy bajo el ajuste brutal del Gobierno nacional- es defender la autonomía y el futuro de Córdoba y de la Argentina”.

Luego criticó los acuerdos entre Javier Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Cuando Milei va rogando a los Estados Unidos ayudas, salvatajes, lo que realmente está ofreciendo es nuestra soberanía. Tenemos que cuidarla, y se cuida con los votos el 26 de octubre”, expresó la candidata.

Del acto participaron las candidatas y candidatos capitalinos de Defendamos Córdoba; docentes, no docentes de universidades nacionales; representantes de trabajadores de la salud, la educación y las PyMEs; referentes de organizaciones de personas con discapacidad y centros de jubilados.

Por último, apuntó que “el Presidente Milei vuelve a burlarse de las leyes aprobadas por el Congreso y ratifica su extrema insensibilidad. Ahora, suspendió la ejecución del Financiamiento Universitario y de la Ley del Garrahan. Plata hay, pero puede más el capricho ideológico. No vamos a bajar los brazos”.

