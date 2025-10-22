Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: ““Está claro que el camino de Milei es el fracaso”, dijo De la Sota

Publicado

La candidata a diputada nacional, Natalia De la Sota.

La candidata a diputada nacional Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) dijo este martes que “está claro que el camino de Milei es el fracaso, y es la página que tenemos que pasar con fuerza”. La actual legisladora nacional por Córdoba realizó estas declaraciones en Estudio Theater, en la capital provincial, en el marco del acto de cierre de campaña para los comicios legislativos del próximo domingo 26 de octubre.

“La coherencia debe volver a ser un valor en la política argentina, el 26 comienza una época nueva en la política de Córdoba”, planteó en otro tramo de su intervención.

También señaló que “sin universidades no hay soberanía, y defender a las universidades públicas -hoy bajo el ajuste brutal del Gobierno nacional- es defender la autonomía y el futuro de Córdoba y de la Argentina”.

Turismo

Luego criticó los acuerdos entre Javier Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Cuando Milei va rogando a los Estados Unidos ayudas, salvatajes, lo que realmente está ofreciendo es nuestra soberanía. Tenemos que cuidarla, y se cuida con los votos el 26 de octubre”, expresó la candidata.

Del acto participaron las candidatas y candidatos capitalinos de Defendamos Córdoba; docentes, no docentes de universidades nacionales; representantes de trabajadores de la salud, la educación y las PyMEs; referentes de organizaciones de personas con discapacidad y centros de jubilados.

Epec

Por último, apuntó que “el Presidente Milei vuelve a burlarse de las leyes aprobadas por el Congreso y ratifica su extrema insensibilidad. Ahora, suspendió la ejecución del Financiamiento Universitario y de la Ley del Garrahan. Plata hay, pero puede más el capricho ideológico. No vamos a bajar los brazos”.

Columnistas

Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), en el acto realizado en Estudio Theater.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Columnistas

Presentan proyecto de ley para liberar las fumigaciones en todo el país

Las poblaciones de pequeños pueblos y ciudades de las zonas agrícolas argentinas registran un notable cambio en la morbilidad y en la mortalidad (en...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: Carro afirmó que la reforma laboral que propone Milei generará “más precarización y desempleo”

El diputado nacional y candidato a la reelección Pablo Carro (Fuerza Patria) dijo que “jamás las reformas laborales generaron empleo, sólo terminaron en mayor...

Hace 7 días

Noticias

Polémica: El Gobierno nacional le cobró a Bahía Blanca $17 millones por cada puente colocado después del trágico temporal

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria”...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Piden denunciar en la Corte “el incumplimiento de la Nación respecto a la Caja de Jubilaciones”

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba), le pidió al Fiscal de Estado Jorge Córdoba que denuncie a la nación por “el incumplimiento...

Hace 7 días