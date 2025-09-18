Córdoba: Ernesto Espeche presenta su novela “Reflujo”

Este viernes 19 de septiembre a las 19:00, en la librería “El Espejo” de la ciudad de Córdoba (Deán Funes 163, Paseo Santa Catalina, local 4 y 5), Ernesto Espeche, presentará su novela “Reflujo”, en una conversación con Yael Ferry y Ana Iliovich.

Publicada por Paradiso Ediciones y ya disponible en todas las librerías, la gacetilla de prensa señala que “esta obra se presenta como una narración irritante que aborda la memoria, el desquicio, el trauma, los límites humanos y una urgente intriga política”.

Agrega que “Reflujo” transporta al lector “a un escenario donde un régimen autoritario se impone, invitando a la reflexión sobre la repetición y el regreso de antiguos horrores que se sienten aún vigentes y lacerantes en los cuerpos, generando asco y repulsión. La novela nos lleva, junto a sus personajes, a cuestionarnos el “qué”, el “cómo” y el sentido “incómodo e inquietante” de las acciones necesarias para existir o resistir en este “nuevo/viejo” escenario”.

Espeche es un reconocido escritor, periodista, docente universitario e investigador argentino, valorado por su contribución a la literatura y el estudio de la memoria, los derechos humanos y la comunicación. Posee un Doctorado en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, es Especialista en Derechos Humanos, Memoria Colectiva y Resistencias por CLACSO, y Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Cuyo.

También fue director de Radio Nacional Mendoza entre 2010 y 2015, y se desempeño como concejal. Espeche es hijo de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, una experiencia que marcó profundamente su obra y su activismo en derechos humanos, participando incluso como testigo en juicios de lesa humanidad.

Entre sus publicaciones anteriores se encuentran los ensayos “Gramsci y Massetti frente al poder de los medios en América Latina” (Bitácora, 2016) y “El Mito de los dos demonios. Historia, política y conflictos en la memoria colectiva de la última dictadura” (EDIUNC, 2018), así como la novela “Treinta y nueve metros” (Paradiso, 2020), que aborda la memoria del pasado reciente.

