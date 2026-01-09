Córdoba envió un avión hidrante, un helicóptero y 63 bomberos para ayudar a combatir los incendios en Chubut

El gobernador Martín Llaryora se comunicó con su par de Chubut, Ignacio Torres, para expresar la solidaridad de Córdoba y ofrecer asistencia ante los graves incendios forestales que afectan a la región cordillerana de la provincia patagónica.

Como resultado del diálogo entre los mandatarios, la provincia de Córdoba dispuso el envío inmediato de un avión hidrante y un helicóptero, con personal especializado y la logística necesaria para la operación de ambas aeronaves. Además, se sumarán 63 bomberos voluntarios cordobeses para reforzar las tareas de combate del fuego.

El avión hidrante tipo anfibio tiene una capacidad de descarga de 3.100 mil litros de agua, espuma o retardante. Entre sus cualidades se destaca una mayor efectividad en ataque inicial y en la construcción de líneas de contención. Además, tiene una muy buena maniobrabilidad en terreno complejo, con capacidad comprobada para operar en valles angostos, serranías y áreas de difícil acceso.

Según detalla el informe de prensa, “la aeronave tiene estabilidad a baja velocidad y baja altura, favoreciendo lanzamientos precisos y adecuado para tácticas de ataque inicial fuerte. Este avión hidrante, al tener recarga cercana, puede completar 5 a 10 descargas por hora y operar desde pistas simples, cortas y desde bases dispersas o no preparadas, incrementando la cobertura territorial”.

En tanto, el helicóptero AS350 B3 dice el comunicado, “es una de las plataformas ligeras más eficaces para el combate de incendios forestales, con una capacidad de descarga de hasta 1.000 litros. Su rendimiento en altura, maniobrabilidad y versatilidad lo convierten en una herramienta clave para el ataque inicial, apoyo a brigadas terrestres y operaciones tácticas complejas”.

En tanto, los bomberos voluntarios partieron este viernes hacia la localidad de El Hoyo, donde se establecerá la base operativa para colaborar en un incendio forestal de gran magnitud. El contingente se trasladará en 17 camionetas 4×4, que saldrán desde el cuartel de Bomberos de Alta Gracia y otros puntos de la provincia, recorriendo más de 1.700 kilómetros hasta la zona afectada. La misión tendrá una duración inicial de 10 días, con posibilidad de extenderse de acuerdo a la evolución del siniestro.

Los bomberos que integran el contingente pertenecen a los cuarteles de Villa Allende, Valle Hermoso, Villa Las Rosas, San José de la Dormida, Villa Ciudad de América, Villa de Soto, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Tanti, Unquillo, Malagueño, La Calera, Berrotarán y Los Cóndores.

