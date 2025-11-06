Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Entregan reconocimiento legislativo a congreso nacional de cooperativas eléctricas

Publicado

El legislador Matías Chamorro entrega un reconocimiento legislativo a la FACE. Del acto, también participa el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandan.

El legislador provincial y presidente de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales, Matías Chamorro (Partido Socialista – Provincias Unidas) participó y entregó un reconocimiento de la Unicameral al XXIII Congreso Nacional de FACE bajo el lema “Conexión Cooperativa: Construyendo un Futuro Sostenible”, que se realizó en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial Córdoba.

Incendios

El encuentro —organizado por la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE)— reunió a dirigentes cooperativos de todo el país, autoridades nacionales y provinciales, especialistas y referentes académicos para debatir los desafíos del cooperativismo en un contexto nacional complejo. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

Durante las jornadas se abordaron temáticas vinculadas a la política energética, la inclusión digital, la inteligencia artificial aplicada a la gestión cooperativa, y la transición hacia un modelo sostenible y federal, reafirmando el papel de las cooperativas como garantes del desarrollo equitativo y la cohesión territorial.

Turismo

Sobre el encuentro Chamorro expresó que “mientras el gobierno nacional asfixia al sector, recorta programas y desmantela políticas públicas que durante años sostuvieron a las cooperativas y mutuales, Córdoba demuestra que hay otro camino posible”.

Agregó que “la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales en nuestra provincia es una muestra concreta de que cuando el Estado acompaña, las cooperativas crecen, generan empleo, y garantizan derechos donde el mercado no llega”.

Epec

El Congreso —que contó con la participación de destacados expositores como Salvador Di Stéfano, Jini Hwang, Paulino Rodrigues y Jorge Giacobbe— fue un espacio de reflexión y proyección sobre el futuro del cooperativismo argentino. Allí se reconoció el rol de las más de 200 cooperativas nucleadas en FACE, que brindan energía, agua, conectividad y otros servicios esenciales a comunidades rurales y localidades sin presencia privada ni cobertura estatal directa.

Mackentor

Por otra parte el legislador socialista afirmó: “En un país donde se cierran cooperativas y se debilita la economía solidaria, Córdoba vuelve a ser faro de un modelo que cree en la producción, la comunidad y la solidaridad. Apostar al cooperativismo no es nostalgia, es apostar al futuro”.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: A 50 años de su muerte, recuerdan a Agustín Tosco con una serie de actividades

El 4, 5 y 7 de noviembre, con la organización de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba...

Hace 6 días

Noticias

En septiembre, se vendieron casi USD7.800 millones y el déficit de los primeros nueves meses de 2025 superó los USD23 mil millones

En los primeros nueve meses de 2025 se produjo la compra de divisas más grande desde 2020, informó el Banco Central. Solo en septiembre...

Hace 6 días

Noticias

La interna del peronismo: Kicillof reunió a más de 40 intendentes en Berazategui y pidió no “enredarse en discusiones internas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Berazategui una reunión con más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y...

Hace 6 días

Noticias

Quintela se reunió con diputados provinciales después de haber sido excluido del encuentro de Milei con gobernadores

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este viernes con diputados de su distrito luego de haber sido excluido del encuentro del...

Hace 7 días