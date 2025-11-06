Córdoba: Entregan reconocimiento legislativo a congreso nacional de cooperativas eléctricas

El legislador provincial y presidente de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales, Matías Chamorro (Partido Socialista – Provincias Unidas) participó y entregó un reconocimiento de la Unicameral al XXIII Congreso Nacional de FACE bajo el lema “Conexión Cooperativa: Construyendo un Futuro Sostenible”, que se realizó en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial Córdoba.

El encuentro —organizado por la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE)— reunió a dirigentes cooperativos de todo el país, autoridades nacionales y provinciales, especialistas y referentes académicos para debatir los desafíos del cooperativismo en un contexto nacional complejo. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

Durante las jornadas se abordaron temáticas vinculadas a la política energética, la inclusión digital, la inteligencia artificial aplicada a la gestión cooperativa, y la transición hacia un modelo sostenible y federal, reafirmando el papel de las cooperativas como garantes del desarrollo equitativo y la cohesión territorial.

Sobre el encuentro Chamorro expresó que “mientras el gobierno nacional asfixia al sector, recorta programas y desmantela políticas públicas que durante años sostuvieron a las cooperativas y mutuales, Córdoba demuestra que hay otro camino posible”.

Agregó que “la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales en nuestra provincia es una muestra concreta de que cuando el Estado acompaña, las cooperativas crecen, generan empleo, y garantizan derechos donde el mercado no llega”.

El Congreso —que contó con la participación de destacados expositores como Salvador Di Stéfano, Jini Hwang, Paulino Rodrigues y Jorge Giacobbe— fue un espacio de reflexión y proyección sobre el futuro del cooperativismo argentino. Allí se reconoció el rol de las más de 200 cooperativas nucleadas en FACE, que brindan energía, agua, conectividad y otros servicios esenciales a comunidades rurales y localidades sin presencia privada ni cobertura estatal directa.

Por otra parte el legislador socialista afirmó: “En un país donde se cierran cooperativas y se debilita la economía solidaria, Córdoba vuelve a ser faro de un modelo que cree en la producción, la comunidad y la solidaridad. Apostar al cooperativismo no es nostalgia, es apostar al futuro”.

