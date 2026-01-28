Córdoba: En seis días retiraron de 78 basurales, más de dos mil toneladas de residuos

La Municipalidad de Córdoba informó que en los últimos seis días, retiró de 78 basurales a cielo abierto, un total de 2192 toneladas de residuos (equivalentes a más de 110 camiones). Esta tarea se realiza de lunes a sábado en varios puntos de la capital cordobesa, a través de equipos de la Dirección de Higiene Urbana con la colaboración de las empresas de recolección de residuos. El objetivo, señala el municipio, es “contener focos de contaminación y evitar desbordes”.

Se trabajó particularmente en 18 macrobasurales, de los que se retiraron 1143 toneladas, un promedio de 63,5 por cada basural. Los lugares fueron los siguientes: Manuel Leiva y Sánchez de Loria, Ciudad Evita y Calle Sin Nombre en la Zona Noreste; Atalaya, Villa El Nylon, Bv. de los Polacos y Alto Perú, y Rotonda Spilimbergo en la Zona Noroeste; La Agustina, Toco Toco y Marambio, y Martín Silva y Colectora en la Zona Norte Centro; Cartechini, Juan Jufré, Miserere y Tancacha, y Lerma y Malagueño en la Zona Sureste; y Comunidad Renault, Roque Arias, La Lonja y Cañada de Gómez en la Zona Suroeste.

En cuanto a los microbasurales, pequeños amontonamientos de residuos pero con gran impacto ambiental negativo, se limpiaron 26 en la zona norte, donde presta servicios la empresa Urbacor, y 34 en la zona sur, comprendida por la empresa Lusa.

Indica el informe comunal que “en varios casos, se debieron atender algunos de estos puntos en más de una oportunidad durante este lapso de tiempo. El total de residuos recolectados allí fue de 515 y 534 toneladas, respectivamente, correspondientes principalmente a disposición de Grandes Generadores de Residuos que incumplen la normativa ambiental. También se identificaron restos de residuos domiciliarios, escombros, restos verdes y voluminosos. Las intervenciones permitieron disminuir focos crónicos de disposición irregular y mejorar las condiciones sanitarias”.

Cabe recordar que los Grandes Generadores de Residuos deben estar debidamente inscritos en el Registro destinado a tal fin, controlado y fiscalizado por el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA). Estos deben gestionar sus residuos con empresas privadas y no dejarlos en la vía pública ni arrojarlos a basurales a cielo abierto, lo cual está penado por la ley.

