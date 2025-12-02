Córdoba: En noviembre, las ventas minoristas cayeron 9,2% interanual

Todo indica que, para los comercios de cercanía, el 2025 será un año para el olvido. Según el informe mensual del Instituto de Estadísticas y Tendencias Económicas y Sociales (IETSE) del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, las ventas minoristas de noviembre 2025 fueron un 9,2% inferiores a las del mismo mes de 2024. La medición se realizó sobre el volumen de ventas.

En tanto, en el acumulado enero – noviembre 2025, frente al mismo período de 2024, la baja asciende a 21,9%, un desplome que “tiene su explicación en el hecho de que, durante casi todo el año, la inflación avanzó por encima de los incrementos salariales, deteriorando aún más el poder adquisitivo y limitando marcadamente el consumo”, afirma el documento del IETSE.

Respecto de la inflación, el trabajo afirma que, durante noviembre, la inflación medida alcanzó el 2,4%, -apenas por encima del 2,3% registrado durante octubre-. “Son variaciones muy similares, pero que confirman que la inflación no logra perforar nuevamente el piso del 2%, incluso con un consumo deprimido y una actividad comercial en retroceso”, explica el IETSE.

De este modo, la línea de Pobreza del estudio cordobés para una familia tipo de cuatro integrantes (Canasta Básica Total) se situó, en noviembre, en 1.637.766 pesos.

El rubro con mayor impacto inflacionario fue “Alimentos y Bebidas sin Alcohol” que tuvo un incremento del 2,6%, empujado principalmente por la carne vacuna, cuyo precio trepó más del 10% durante el mes, a lo que se sumaron incrementos del 6% en frutas y verduras. A su vez, el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA, línea de indigencia) para una familia de cuatro personas ascendió a 879.415 pesos.

Tanto el incremento en la Canasta Básica de Alimentos, como en el precio del transporte urbano de pasajeros y en las tarifas de agua y electricidad -que subieron entre 3% y 4%- “aportaron una presión adicional a la inflación”.

En ese sentido, en línea con economistas que cuestionan la canasta de medición del INDEC, el IETSE expresó que “el rubro “Vivienda, Agua, Electricidad y Otros Combustibles” continúa sin reflejar en las estadísticas la verdadera incidencia que tiene en el presupuesto de los hogares, un punto que el INDEC deberá revisar en su próxima actualización metodológica”.

LOS INDICADORES SOCIALES

Señala el informe que las encuestas de hogares del IETSE -2.500 casos efectivos- vuelven a mostrar un panorama social muy deteriorado, especialmente en materia alimentaria. Los detalles son los siguientes:

– 58,3% de los hogares no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

– Del grupo que sí consiguió alcanzarla, el 72% dependió de asistencia estatal (AUH, Tarjeta Alimentar, programas provinciales, etc.).

– En el 51,7% de los hogares, al menos un integrante eliminó alguna comida diaria, principalmente la cena.

-31,2% reportó hambre no satisfecho.

-19,8% debió pedir comida o dinero para alimentarse.

-11% tuvo al menos un miembro que comió solo una vez al día o directamente debió ayunar forzosamente.

-89,2% debió financiar alimentos, con tarjetas de crédito (41,4%), al fiado (37,7%), con dinero prestado (10,1%) y solo el 9,8% pudo adquirir los alimentos sin financiarlos.

