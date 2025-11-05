Córdoba: En busca de más recursos y por la crisis, prorrogan el plan de regularización de deudas municipales hasta finales de noviembre

La Municipalidad de Córdoba extendió la vigencia del régimen de regularización de deudas en etapa administrativa y los contribuyentes pueden adherirse hasta el 30 de noviembre. Se trata de las contribuciones que inciden sobre: la actividad comercial, industrial y de servicios; taxis y remises; automotores, acoplados y similares; inmuebles; cementerios; derechos varios. También incluye deudas por importes sustitutivos de multas y las sanciones aplicadas por presentación extemporánea de declaraciones juradas mensuales.

La resolución de la Subsecretaría de Ingresos Públicos municipal detalla además que el pago de contado ofrecerá un descuento del 60% de los recargos por mora y la posibilidad de solicitar planes de pago hasta en 18 cuotas. La primera cuota del plan deberá abonarse al momento de la adhesión.

Si el pago se realizara en 3 cuotas, se reducirá un 40% los recargos por mora, más un interés de financiación del 1.5%. Para planes más largos, ese interés será del 2% y no tendrá descuentos.

El trámite puede hacerse mediante el Portal Tributario, o de manera presencial en el horario de 8:00 a 14:00 horas en las oficinas de Recursos Tributarios, ubicadas en el Palacio Municipal y en avenida Colón 3551.

Para sumarse al Régimen de Regularización de Deudas es necesario contar con CBU emitido por una entidad bancaria.

