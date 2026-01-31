Córdoba: El Teatro Real inauguró oficialmente su Temporada 2026 y dio a conocer la grilla de febrero

Con una función inaugural de “Es por ahí”, protagonizada por Camilo Nicolás, el Teatro Real, en Córdoba Capital, dio inicio a su Temporada 2026, una propuesta impulsada por la Agencia Córdoba Cultura. Nicolás también recibió un reconocimiento por su aporte a la industria cultural cordobesa y su destacada trayectoria artística.

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó que la Temporada Real 2026 forma parte de una política pública orientada a acompañar y potenciar el trabajo artístico durante el verano, promoviendo la articulación entre el sector público y privado. “Desde la Agencia trabajamos para generar condiciones que permitan a los artistas desarrollar y sostener su trabajo, impulsando una sinergia que es clave para el crecimiento del sector cultural”, señaló.

En la misma línea, Rodio subrayó el impacto positivo de esta articulación en el centro de la ciudad: “La articulación entre lo público y privado también tiene un impacto directo en el centro de la ciudad, donde empresarios y emprendedores forman parte de una experiencia cultural que dinamiza la actividad económica y potencia el movimiento durante la temporada de verano”

LA PROPUESTA DEL VERANO 2026

La Temporada Real 2026 se desarrollará durante febrero y los primeros días de marzo, con funciones en las salas Carlos Giménez y Azucena Carmona. La propuesta incluye 23 funciones de humor, teatro, magia y danza.

Además de Camilo Nicolás, el escenario del Teatro Real recibirá a figuras queridas por el público como El Flaco Pailos, Carla Dogliani, Alejandro Orlando, Facundo Gambandé, Doña Jovita, Mago Willy y el bailarín Hernán Piquín, acompañado por un elenco de danza cordobés.

La Temporada Real 2026 busca ampliar y diversificar los públicos, ofreciendo entradas a precios accesibles para facilitar el acceso a la cultura y fomentar que más personas vuelvan al teatro o lo visiten por primera vez.

Las localidades para todos espectáculos pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada y en la boletería del Teatro Real (San Jerónimo 66).

LA GRILLA

Miércoles 4 de febrero

A las 21. Flaco Pailos y La Bicho presenta “Caos de Humor”.

Sala Carlos Giménez.

Entrada: $15.000.

Viernes 6 de febrero

A las 21. Hernán Piquín y elenco de danza cordobés “Me Verás Volver”.

Sala Carlos Giménez.

Entrada: desde $32.000.

Repone viernes 13, 20 y 27 de febrero; sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero; domingos 8, 15 y 22 de febrero; lunes 16 de febrero y domingo 1 de marzo.

Viernes 6 de febrero

A las 21:30. Ale Orlando presenta “El oficio más lindo del mundo”.

Sala Azucena Carmona.

Entrada general: $25.000.

Repone Viernes 13, 20 y 27 de febrero.

Sábado 7 de febrero

A las 21:30. Facundo Gambandé presenta “Las cosas maravillosas”.

Sala Azucena Carmona.

Entrada general: $25.000.

Repone Sábados 14, 21 y 28 de febrero.

Miércoles 11 de febrero

A las 21. Doña Jovita presenta “Jovita Quitapenas”.

Sala Carlos Giménez.

Entrada general: $15.000.

Miércoles 18 de febrero

A las 21. Mago Willy presenta “Willy Magia Real”.

Sala Carlos Giménez.

Entrada: $15.000.

