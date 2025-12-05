Córdoba: El SUOEM cruzó a Torres por sus declaraciones sobre los jubilados municipales

El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) cuestionó las afirmaciones del presidente provisional de la Legislatura de Córdoba, Facundo Torres (PJ, Provincias Unidas) en defensa del aporte extra de los trabajadores a la Caja de Jubilaciones de la Provincia y lo acusó de “mentir o estar mal informado” sobre los datos que utilizó sobre los jubilados municipales.

A través de un comunicado de prensa, el SUOEM dice que “en virtud de las falaces declaraciones del legislador Facundo Torres en las que afirma que el subsistema de la Municipalidad de Córdoba en la Caja de Jubilaciones es deficitario, le recordamos al legislador: El subsistema de la Municipalidad de Córdoba es superavitario; Tal es así, que podría subsidiar al subsistema de los legisladores”.

Luego, el SUOEM reclama que “sea serio. No resiste un archivo. En cada entrevista da números diferentes. ¿En cual mintió? ¿Se informó antes para alguna de ellas? Los trabajadores municipales sí sostenemos el sistema con nuestro trabajo y también con nuestros aportes, y vamos a defenderlo”.

Por último, expresa que “lo invitamos a reflexionar, informarse y a defender de forma digna los recursos de nuestra Provincia ante el poder central en vez de exprimir de forma desquiciada a los servidores públicos de la ciudadanía de Córdoba”.

QUÉ DIJO TORRES

Torres dijo en relación a los municipales, que “solo para dar un ejemplo: sostener a los 6.300 jubilados del SUOEM (Municipalidad de Córdoba), con un promedio de 3 millones de pesos, implica cubrir un déficit anual de 55 mil millones de pesos. Es decir, los cordobeses ponen 55 mil millones de pesos para 6.300 jubilados del SUOEM”.

También había señalado que “nos llama la atención la naturaleza de esta discusión, porque hablamos de una facultad que ya venía del Presupuesto 2023 de la gestión anterior, con un tope del 2%. Lo único que hacemos ahora es proponer llevarlo al 4%. Esa facultad nunca se usó, pero si en algún momento hubiera que hacerlo, el 4% permite un prorrateo con un criterio solidario, donde aporten más quienes más cobran”.

Agregó que “con gusto vamos a recibir a los representantes sindicales para discutir este tema, pero también queremos aprovechar la oportunidad para abrir la discusión sobre cómo se financia el déficit de la Caja de Jubilaciones, que para el año 2026 está previsto en 750 mil millones de pesos, casi 600 millones de dólares, el equivalente a cientos de escuelas, hospitales o incluso a la posibilidad de aplicar una reducción impositiva muy fuerte”.

En esa línea, advirtió que “este es el debate de fondo: ¿Quién pone la plata que falta para que los 120.000 jubilados provinciales cobren sus haberes? ¿Los empleados públicos activos? ¿Los cordobeses con sus impuestos? ¿Devolvemos la Caja a los gremios, como proponen algunos, para que cada uno se arregle y junte la plata para pagar sus jubilaciones? ¿La pasamos al ANSES, como plantean otros sectores? ¿Ponemos un tope de 2,5 millones de pesos a las jubilaciones más altas y elevamos la jubilación de maestros, policías y personal de salud, como sugiere la izquierda? Hasta aquí, los cordobeses vienen haciendo un gran esfuerzo para sostener el pago de jubilaciones que en algunos casos superan los 6 millones de pesos, con un haber promedio de $1.700.000, uno de los más altos del país”.

