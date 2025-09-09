Córdoba: El riesgo de incendios es extremo en la Provincia

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de la Provincia informó que este martes y mañana miércoles la provincia de Córdoba tendrá riesgo de incendios extremo, debido al ingreso de vientos del sector norte.

“Según el pronóstico el viento ingresará a partir del mediodía del martes y estará presente también mañana miércoles, por eso pedimos a la población que colabore con la prevención y nos avise inmediatamente si detectan columnas de humo”, dijo el vocero Roberto Schreiner.

Las líneas habilitadas para llamar en caso de incendio son:

* 0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

* 100 – Bomberos Voluntarios

* 911 – Policía de Córdoba

Cabe recordar que desde el 2 de junio, rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año.

El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías.

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente “el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.

