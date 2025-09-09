Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: El riesgo de incendios es extremo en la Provincia

Publicado

Imagen ilustrativa.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de la Provincia informó que este martes y mañana miércoles la provincia de Córdoba tendrá riesgo de incendios extremo, debido al ingreso de vientos del sector norte.

“Según el pronóstico el viento ingresará a partir del mediodía del martes y estará presente también mañana miércoles, por eso pedimos a la población que colabore con la prevención y nos avise inmediatamente si detectan columnas de humo”, dijo el vocero Roberto Schreiner.

Turismo

Las líneas habilitadas para llamar en caso de incendio son:

* 0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)
* 100 – Bomberos Voluntarios
* 911 – Policía de Córdoba

Cabe recordar que desde el 2 de junio, rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año.

Epec

El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías.

Telecom

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente “el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Cae una banda narco en un barrio de la Capital y hay siete detenidos

Una banda narco, integrada por cuatro hombres y tres mujeres, fue desbaratada este viernes en el barrio San Lucas, en el sudeste de Córdoba...

Hace 4 días

Noticias

Discapacidad: Solo la LLA y la cordobesa Álvarez Rivero defendieron el veto de Milei

El Senado rechazó este jueves el veto a la ley de emergencia en Discapacidad que había sido vetada por el presidente ultraderechista, Javier Milei,...

Hace 5 días

Noticias

Rechazan homologar un acuerdo entre excónyuges sobre el “cuidado personal” de dos perras

En el marco de un juicio de divorcio, el Juzgado de Familia n.° 2 de la ciudad de Córdoba decidió no homologar un acuerdo...

Hace 6 días

Noticias

Elecciones 2025: Milei defendió a su hermana en el acto de cierre de campaña e hirieron a un periodista

El presidente Javier Milei rechazó este miércoles las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”,...

Hace 6 días