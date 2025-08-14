Conéctate con nosotros

Córdoba: El partido entre Los Pumas y los All Blacks ya generó un 71% de ocupación hotelera

Publicado

El partido entre Los Pumas y los All Blacks, en Córdoba, ha generado un alto nivel de reservas hoteleras. (Foto: Archivo).

El partido entre Los Pumas y los All Blacks y el fin de semana largo han generado, hasta el momento, reservas hoteleras del 71%, en Córdoba Capital. La demanda es mayor en los hoteles de 3 y 4 estrellas, acorde a estudios del Observatoro Turístico. Se espera ocupación plena para el viernes, sábado y domingo.

Uno de los grandes eventos masivos que atrae visitantes del interior provincial y de otras latitudes es el partido de Los Pumas, que vuelven a jugar a la ciudad después de 11 años, quienes se enfrentarán al reconocido seleccionado de Nueva Zelanda por la primera fecha del Rugby Championship.

A estadio lleno, el espectáculo deportivo se desarrollará el próximo sábado 16, en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 18:30 horas.

También, se presentará en el Teatro Libertador General San Martín la obra teatral “Cyrano”, el gran clásico del teatro francés. Protagonizada por Gabriel «Puma» Goity, la pieza que se exhibirá hasta el domingo inclusive fue ganadora del Martín Fierro de oro al teatro y la estrella de Mar de Oro, entre otros galardones.

Además, a lo largo del fin de semana se podrá disfrutar de una variada agenda de propuestas gratuitas y aranceladas en diferentes puntos de la ciudad, entre las que se destacan, la 32ª edición de la muestra más grande de coleccionismo ACME de Argentina, en el Museo de la Industria y la actuación del Coro de Niños Cantores que se presentará a las 18:00 en la Feria Paseo de las Artes.

A su vez, durante todo el fin de semana habrá ferias, paseos, visitas guiadas y el domingo festejos variados por el Día de las Infancias.

News

