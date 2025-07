Córdoba: El oficialismo provincial cerró filas con Llaryora y los gobernadores y criticó al Ejecutivo nacional

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y los legisladores provinciales Miguel Siciliano y Facundo Torres Lima apoyaron el reclamo del gobernador Martín Llaryora y los otros 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, de que la Nación envíe más recursos a los distritos provinciales, y a los proyectos para redistribuir los ATN (Aporte del Tesoro Nacional) y el impuesto a los combustibles que se tratarán en el Senado de la Nación. También cuestionaron con dureza la postura del gobierno nacional que, en las últimas horas, a través del propio presidente Javier Milei, atacó a los gobernadores, acusándolos de querer “destruir” a la administración libertaria.

Passerini dijo a través de su cuenta en la Red X, respecto al tratamiento de los proyectos presentados en el Senado para redistribuir los ATN y los fondos del Impuesto a los Combustibles que “en estos días, los senadores nacionales deben definir con su voto si están o no con Córdoba y los cordobeses. El compromiso de la senadora Alejandra Vigo con la provincia está garantizado, veremos cómo actúan los demás”.

Agregó que “los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han puesto de acuerdo para defender los intereses de su gente, más allá de las pertenencias partidarias. Este hecho de unidad, que no veíamos desde hace mucho tiempo en Argentina, muestra claramente que el reclamo es justo. Por eso, los gobernadores en conjunto presentaron un proyecto de ley bien federal para que los recursos sean distribuidos como marcan las leyes y la Constitución Nacional, y son acompañados y respaldados por el Consejo Federal de Intendentes en pleno”.

El jefe comunal explicó que “hoy la Nación se está quedando con lo que no le pertenece, se queda con el esfuerzo y los aportes de todos los argentinos y no regresa nada. Al contrario, cada día abandona más a las provincias y a los municipios. Exhibe un déficit cero ficticio, con recursos que no le son propios”.

Detalló que “Córdoba tiene déficit cero real, con años de superávit, pero con la propia, distribuyendo y haciendo obras en la provincia de manera federal y sin importar el origen partidario de quien gobierne cada uno de los 427 municipios y comunas. La Nación se enamoró de todas las retenciones que nos arruinan: primero las retenciones a la producción y ahora también retiene fondos provinciales. Nadie quiere el fracaso nacional, no sería bueno para los argentinos. Pero las excusas llegaron a un límite porque de ninguna manera aprobar este proyecto sería un riesgo, al contrario, sería justicia”.

Mientras que Siciliano tituló su postura con un “Los cipayos no hacen historia”. Apunta que “en esta fecha tan significativa para nuestra historia, el Día de la Independencia nos convoca a una reflexión profunda sobre el presente de nuestra Nación y el rumbo que queremos construir como país. Nos preguntamos, con preocupación: ¿Podemos hablar hoy de un verdadero federalismo en la Argentina? El Gobierno Nacional ha dejado de cumplir con principios esenciales del sistema federal. No solo retiene fondos que legal y legítimamente pertenecen a las provincias —como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los recursos del impuesto a los combustibles líquidos—, sino que también ha recortado o discontinuado transferencias fundamentales en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social”.

Denuncia que “este accionar centralista debilita a las provincias, restringe su capacidad de respuesta y afecta directamente la vida cotidiana de millones de argentinos” y contrapone que “frente a esta situación, los gobernadores elevaron un reclamo legítimo, que es la restitución de recursos que son propios de las provincias y cuya distribución no compromete la estabilidad fiscal del país”.

Sigue diciendo que “un informe técnico demuestra que las reformas propuestas implicarían apenas 0,11 puntos del PBI, manteniéndose el superávit primario por encima de los niveles exigidos por el Fondo Monetario Internacional. En este contexto, es indispensable interpelar a quienes tienen la responsabilidad de representar a las provincias en el Congreso de la Nación. Nuestros legisladores nacionales deben decidir si estarán del lado de sus pueblos o al servicio de intereses ajenos. Porque hoy, como en otros momentos de nuestra historia, los cipayos —aquellos que se subordinan a poderes externos o centrales, traicionando a su tierra— vuelven a aparecer. Los cipayos no hacen historia”.

También afirmó que “la Argentina que no se construye desde la sumisión, sino desde la defensa firme de los intereses provinciales”.

Finalmente, el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima, dijo que “hay que defender a los cordobeses. Basta de mentiras. Si el superávit nacional se pone en jaque al devolver a las provincias los recursos que les corresponden por ley, es porque ese superávit solamente se sostiene con el esfuerzo y el sacrificio de las provincias. ¿Dónde queda entonces esa falsa excusa de que las provincias son irresponsables fiscales? Es hora de exigir justicia y defender lo que legítimamente nos pertenece”.

