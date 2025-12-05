Córdoba: El municipio dio vía libre a Uber y también fue autorizada “Viajá Ya”, una app local

La Municipalidad de Córdoba informó este jueves que la estadounidense Uber y la empresa local Viajá Ya fueron habilitadas para brindar el servicio de transporte público mediante aplicaciones. Se suman a la española Cabify, que ya había conseguido la autorización correspondiente. A partir de ahora se encuentra abierta la inscripción para choferes y sus autos en el municipio a través del sitio Registro Digital Municipal. Allí también se encuentra el instructivo que deberán seguir.

Dice el comunicado oficial que “luego de un proceso de análisis documental y tecnológico, la Municipalidad de Córdoba habilitó a la empresa internacional Uber y la local Viajá Ya (RAI) para brindar el servicio de transporte público mediante aplicaciones”.

Señala que “los choferes y vehículos vinculados a las tres firmas pueden inscribirse en el Registro Digital Municipal e iniciar los trámites necesarios para poder prestar el servicio de manera legal en la ciudad de Córdoba” y adelanta que otras tres apps cordobesas serán habilitadas próximamente. Una de ellas, dedicada a viajes corporativos.

“Para los choferes, será requisito presentar DNI, Licencia de Conducir Profesional Clase D1, póliza de cobertura de ART o Seguro de Accidentes Personales, certificado de antecedentes nacional y provincial sin causas ni condenas penales pendientes y certificado de no inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual” apunta la información del municipio.

A su vez, los choferes deberán asociarse a una plataforma para brindar el servicio. Eso es lo que determina el nuevo sistema. Recién luego de ese paso podrá completar el alta digital.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia había autorizado el funcionamiento de las plataformas de viajes, pero había condicionado ese paso a que el municipio dictara una ordenanza para este tipo de servicios y pusiera en marcha un esquema de control y habilitación. La sanción por parte del Concejo Deliberante de la ordenanza 13.549, que regula el Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de plataformas electrónicas, es la que habilita el inicio de una nueva etapa en el servicio de transporte público. Mas tarde, el municipio dictó el decreto reglamentario de la ordenanza, que creó el Registro Digital y dispuso los diferentes trámites que deben cumplimentar las apps y los choferes.

También, el gobierno municipal dispuso una serie de medidas para mejorar la competitividad de los taxis frente a las plataformas, como la eliminación del pago de la patente municipal y los montos que regían para la adjudicación de licencias, el cambio de unidad y las transferencias.

QUÉ DIJO FERNÁNDEZ

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, valoró la rápida inscripción de las empresas detrás de las aplicaciones y el proceso municipal de habilitación. “Finalizado diciembre, vamos a tener choferes y aplicaciones funcionando de manera legal, como lo establece la ordenanza”, adelantó el funcionario.

“Uber ya cumplió con todo el proceso documental y el control tecnológico. Seguramente en los próximos días va a tener la habilitación, como otros cuatro desarrollos locales también inscriptos”, detalló Fernández respecto al paso previo para el registro de los conductores, que implicará el análisis de la documentación personal y de los vehículos.

“Los taxistas y remiseros que se inscriban también van a poder trabajar con aplicaciones. La idea es que convivan taxis, remis y aplicaciones, generando un mayor servicio para la gente, pero de manera segura, transparente y con reglas claras. No existe posibilidad de seguir haciéndolo de manera clandestina”, advirtió el secretario de Gobierno municipal en torno al refuerzo de los controles del transporte no registrado.

“El año pasado secuestramos 3350 vehículos que se desplazaban por la ciudad de manera ilegal. Los controles van a ser mucho más fuertes y más exhaustivos, porque ya no hay motivos para realizar esta actividad de manera ilegal”, afirmó el funcionario.

LO QUE VIENE

– Las apps de transporte fueron habilitadas para funcionar en Córdoba Capital. El nuevo sistema implicará la coexistencia entre el modelo de plataformas y el modelo de transporte basado en taxis y remises.

– El Sindicato de Peones de Taxis denunció que las apps cometen “fraude laboral” con los choferes y reclamaron inspecciones de la Secretaria de Trabajo provincial.

MÁS INFORMACIÓN

VER Córdoba: El sindicato de taxistas pidió que se realicen inspecciones laborales a Uber, DiDi y Cabify y denuncia que hay “fraude laboral”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.