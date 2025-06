Córdoba: El movimiento obrero convocó a movilizarse contra la prisión de la ex Presidenta

Con la firma de la CGT Regional, la CGT Córdoba, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, y la UTELP, el movimiento obrero provincial expresó su repudio y “llamó a movilizar en contra de la resolución express, injusta y en un año electoral, que envía a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a prisión y la proscribe para siempre, que la devaluada Corte Suprema ha firmado puertas adentro de un Palacio de Justicia totalmente vallado”. La protesta se desarrollará a partir de las 18:00, frente a la Casa Histórica de la CGT, ubicada en Vélez Sarsfield 137.

El comunicado de prensa señala que “con profunda indignación asistimos a una época de ajuste a los derechos, represión a la protesta y disciplinamiento mediante persecución judicial. Nuestra democracia ha entrado en una fase complicada de fragilidad, gobernada por gente que dice públicamente que odia el Estado y sus instituciones”.

Agrega que “este fallo es validado por una Corte Suprema sometida y sin vendas. Una Corte Suprema única en el mundo: apenas tres miembros, todos hombres y dos de ellos han sido elegidos por decreto por el ex presidente Mauricio Macri”.

Manifiesta, además, que “tres personas sin legitimidad deciden quién se presenta y quién no para aspirar a un cargo electivo. Eso no es democracia. Eso es violar la independencia de poderes, como ha pasado hace pocas décadas bajo la Dictadura Cívico-Militar”.

MOVILIZACIÓN

Jóvenes y militantes peronistas y de fuerzas kirchneristas se reunieron por la tarde frente a la sede de la CGT y luego marcharon hasta el local provincial del Partido Justicialista para protestar contra la sentencia de la Corte Suprema.

La multitud que llegó hasta el local del PJ reclamo la apertura de la sede partidaria, que timonea el gobernador Martín Llaryora. Cabe señalar que el PJ local no se expresó oficialmente sobre la detención de la ex presidenta.

NATALIA DE LA SOTA: “UN FALLO COMO ESTE NO LE HACE BIEN AL PAÍS”

La diputada nacional, Natalia De la Sota, afirmó que “la democracia y la paz son valores imprescindibles para el progreso de la Argentina, que nos costó muchísimo esfuerzo conseguir. Un fallo como éste en un año electoral, contra la principal dirigente de un espacio político, que además es consecuencia de un proceso judicial cuestionado, no le hace nada bien a nuestro país”.

La dirigente peronista señaló que “es triste ver de nuevo a la sociedad crispada y dividida. Pese a tantas diferencias que públicamente he manifestado a lo largo del tiempo, hoy lo digo con claridad: tanto judicializar la política como politizar la justicia nunca ayudó, ni jamás ayudará a la democracia. En este clima, no gana la paz, no gana la justicia, no gana la democracia y no gana la Argentina”.

