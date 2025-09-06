Córdoba: El lunes comienzan las preinscripciones para el Nivel Secundario de gestión estatal

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informó que, desde el 8 de septiembre y hasta el 15 del mismo mes inclusive, se encuentran abiertas las preinscripciones para ingresantes al 1° año del Nivel Secundario en instituciones de gestión estatal, en todas sus modalidades: Orientada, Técnica, Pro-A, Escuelas Secundarias con Formación Profesional (ESFP) y Educación de Jóvenes y Adultos.

El trámite deberá realizarlo la madre, padre, tutor o familiar a cargo del estudiante ingresando al Formulario Único de Postulantes (FUP) disponible en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) bajo el nombre Preinscripciones Escolares 2026.

PASOS A SEGUIR PARA COMPLETAR EL TRÁMITE

-Ingresar a CiDi con usuario y clave nivel 1 o 2.

-Completar el formulario de preinscripción con carácter de declaración jurada, consignando los datos del/la estudiante ingresante.

-Seleccionar entre 2 y 4 instituciones educativas, según el domicilio registrado, y elegir el turno.

-Confirmar la postulación. Una constancia llegará al correo electrónico asociado a la cuenta de CiDi.

Para consultar las instituciones disponibles, las familias podrán acceder al Mapa Educativo Provincial en el siguiente ENLACE.

En tanto, las instrucciones de uso se encuentran en el siguiente ENLACE.

Finalizado el período de preinscripción, el sistema realizará la preasignación según:

-Hermanos/as matriculados en la institución seleccionada o centros asociados.

-Pertenencia a la misma unidad académica o procedencia de instituciones educativas vinculadas.

-Domicilio en el mismo barrio o localidad de la escuela seleccionada.

-En caso de que, cumplidos estos criterios, aún existan más aspirantes que vacantes, se procederá a un sorteo aleatorio.

Quienes no accedan a una vacante en las escuelas elegidas quedarán en condición “En Espera” y podrán comunicarse con la supervisión escolar a partir del 3 de noviembre para coordinar alternativas.

DÓNDE CONSULTAR

–Centros de Atención al Ciudadano.

-Sitio oficial DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA.

-Chat online: https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/ (lunes a viernes, de 8 a 20 h).

-Línea gratuita: 0800 888 1234 (lunes a viernes, de 8 a 20 h).

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.