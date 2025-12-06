Córdoba: El listado de barrios cerrados y countries inscriptos irregularmente, que pagaban la luz con subsidio

El Gobierno nacional detectó más de 80 urbanizaciones cerradas en Córdoba Capital inscriptas en categoría N2 y N3 para la determinación de subsidios eléctricos, las que serán excluidas y pasadas al segmento superior.

“Como resultado, todos los usuarios residenciales del RASE ubicados dentro de las urbanizaciones georreferenciadas serán recategorizados como Nivel 1 (Mayores Ingresos), conforme a los criterios establecidos para garantizar una distribución equitativa de los subsidios”, señaló la Secretaría de Energía.

El parte oficial señala que “los usuarios recategorizados podrán pedir revisión mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), pero cargan con la obligación de probar que la exclusión es incorrecta”.

“Esta medida complementa la primera etapa del proceso, donde en el AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero ya se habían detectado y recategorizado más de 15.518 usuarios que percibían subsidios de manera indebida”, agregó Energía.

En conjunto, ambas recategorizaciones representan un ahorro fiscal estimado de $3.560 millones, de acuerdo al cálculo oficial.

El listado en Córdoba, es el siguiente:

-ALTOS DE MANANTIALES

-ALTOS DEL CHATEAU

-ALTOS DEL CHATEAU – III ETAPA

-AMPLIACION CHACRAS DEL NORTE

-AMPLIACION LAS DELICIAS

-AMPLIACION LAS DELICIAS – SECTOR A

-AMPLIACION LAS DELICIAS – SECTOR B

-AMPLIACION MANANTIALES II

-ASOCIACION CIVIL EL PRADO S.A.

-ASOCIACION CIVIL EL ROCIO Y LAS CIGARRAS SA

-ASOCIACION CIVIL LA RESERVA SA

-ASOCIACION CIVIL LOS SOLES SA

-ASOCIACION CIVIL LOS SUEÑOS SA

-AYRES DEL SUR

-BARRANCAS COUNTRY

-BARRANCAS SUR

-CAMPIÑA DEL SUR

-CAÑUELAS

-CAÑUELAS II

-CAÑUELAS III

-CHACRA ESCONDIDA

-CHACRAS DEL NORTE

-CLAROS DEL BOSQUE I

-CLAROS DEL BOSQUE II

-CLAROS DEL BOSQUE III Y IV

-COMARCAS DE ALLENDE

-COSTA VERDE

-EL ARADO

-EL BALCON – MACRO LOTE V

-EL BOSQUE CLUB DE CAMPO

-EL REMANSO MACROLOTE 14

-EL VIEJO ALGARROBO

-FIDEICOMISO INMOBILIARIO BALCONES DEL VALLE (EX LOS AROMAS)

-FINCAS DEL SUR

-FINCAS DEL SUR II

-FORTIN DEL POZO

-GREENVILLE II

-JARDIN DE LOS BOULEVARES II

-LA CALANDRIA

-LA CASCADA I

-LA DELFINA

-LA LOMA ETAOA III

-LA LOMA ETAPA I

-LA LOMA ETAPA II

-LA LUCILA

-LA LUISITA

-LAS CAÑITAS

-LAS DELICIAS

-LAS MARIAS

-LOMAS DE LA CAROLINA

-LOS ALGARROBOS

-LOS CEREZOS MACROLOTE 15 VALLE ESCONDIDO

-LOS CIELOS – MACRO LOTE 4

-LOS MIMBRES I

-LOS MIMBRES II

-MACROLOTE VI – LOS ARBOLES

-MANANTIALES I

-MANANTIALES II

-MIRADORES DE MANANTIALES I

-PIEDRAS BLANCAS

-QUINTAS DE INAUDI

-QUINTAS DE ITALIA

-QUINTAS DE ITALIA IV

-QUINTAS DE ITALIA II

-QUINTAS DE ITALIA III

-QUINTAS DE ITALIA V

-RANCH CLUB – ALTOS DE VELEZ SARFIELD

-RIBERA DE MANANTIALES

-ROCIO DEL SUR

-TEJAS DEL SUR II (1RA ETAPA)

-TERRANOVA II

-TERRAZAS – MACROLOTE 11

-URBANIZACION RESIDENCIAL LAS MORAS

-VALLE CERCANO – EL EQUIPO

-VALLE CERCANO – EL RECREO Y LA AMISTAD

-VALLE CERCANO – EL TRIUNFO Y LA VICTORIA

-VALLE CERCANO – LOS JUEGOS

-VISTAS

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.