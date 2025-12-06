Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: El listado de barrios cerrados y countries inscriptos irregularmente, que pagaban la luz con subsidio

Publicado

Imagen ilustrativa.

El Gobierno nacional detectó más de 80 urbanizaciones cerradas en Córdoba Capital inscriptas en categoría N2 y N3 para la determinación de subsidios eléctricos, las que serán excluidas y pasadas al segmento superior.

“Como resultado, todos los usuarios residenciales del RASE ubicados dentro de las urbanizaciones georreferenciadas serán recategorizados como Nivel 1 (Mayores Ingresos), conforme a los criterios establecidos para garantizar una distribución equitativa de los subsidios”, señaló la Secretaría de Energía.

Incendios

El parte oficial señala que “los usuarios recategorizados podrán pedir revisión mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), pero cargan con la obligación de probar que la exclusión es incorrecta”.

“Esta medida complementa la primera etapa del proceso, donde en el AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero ya se habían detectado y recategorizado más de 15.518 usuarios que percibían subsidios de manera indebida”, agregó Energía.

En conjunto, ambas recategorizaciones representan un ahorro fiscal estimado de $3.560 millones, de acuerdo al cálculo oficial.

Turismo

El listado en Córdoba, es el siguiente:

-ALTOS DE MANANTIALES

-ALTOS DEL CHATEAU

-ALTOS DEL CHATEAU – III ETAPA

-AMPLIACION CHACRAS DEL NORTE

-AMPLIACION LAS DELICIAS

-AMPLIACION LAS DELICIAS – SECTOR A

-AMPLIACION LAS DELICIAS – SECTOR B

Epec

-AMPLIACION MANANTIALES II

-ASOCIACION CIVIL EL PRADO S.A.

-ASOCIACION CIVIL EL ROCIO Y LAS CIGARRAS SA

-ASOCIACION CIVIL LA RESERVA SA

-ASOCIACION CIVIL LOS SOLES SA

-ASOCIACION CIVIL LOS SUEÑOS SA

-AYRES DEL SUR

-BARRANCAS COUNTRY

Mackentor

-BARRANCAS SUR

-CAMPIÑA DEL SUR

-CAÑUELAS

-CAÑUELAS II

-CAÑUELAS III

-CHACRA ESCONDIDA

-CHACRAS DEL NORTE

-CLAROS DEL BOSQUE I

Telecom

-CLAROS DEL BOSQUE II

-CLAROS DEL BOSQUE III Y IV

-COMARCAS DE ALLENDE

-COSTA VERDE

-EL ARADO

-EL BALCON – MACRO LOTE V

-EL BOSQUE CLUB DE CAMPO

-EL REMANSO MACROLOTE 14

-EL VIEJO ALGARROBO

-FIDEICOMISO INMOBILIARIO BALCONES DEL VALLE (EX LOS AROMAS)

-FINCAS DEL SUR

-FINCAS DEL SUR II

-FORTIN DEL POZO

-GREENVILLE II

-JARDIN DE LOS BOULEVARES II

-LA CALANDRIA

El Valle

-LA CASCADA I

-LA DELFINA

-LA LOMA ETAOA III

-LA LOMA ETAPA I

-LA LOMA ETAPA II

-LA LUCILA

-LA LUISITA

-LAS CAÑITAS

-LAS DELICIAS

News

-LAS MARIAS

-LOMAS DE LA CAROLINA

-LOS ALGARROBOS

-LOS CEREZOS MACROLOTE 15 VALLE ESCONDIDO

-LOS CIELOS – MACRO LOTE 4

-LOS MIMBRES I

-LOS MIMBRES II

-MACROLOTE VI – LOS ARBOLES

-MANANTIALES I

-MANANTIALES II

-MIRADORES DE MANANTIALES I

-PIEDRAS BLANCAS

-QUINTAS DE INAUDI

-QUINTAS DE ITALIA

-QUINTAS DE ITALIA IV

-QUINTAS DE ITALIA II

-QUINTAS DE ITALIA III

-QUINTAS DE ITALIA V

-RANCH CLUB – ALTOS DE VELEZ SARFIELD

-RIBERA DE MANANTIALES

-ROCIO DEL SUR

-TEJAS DEL SUR II (1RA ETAPA)

-TERRANOVA II

-TERRAZAS – MACROLOTE 11

-URBANIZACION RESIDENCIAL LAS MORAS

-VALLE CERCANO – EL EQUIPO

-VALLE CERCANO – EL RECREO Y LA AMISTAD

-VALLE CERCANO – EL TRIUNFO Y LA VICTORIA

-VALLE CERCANO – LOS JUEGOS

-VISTAS

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Operaba en el límite entre Córdoba y Villa Allende: Cae una banda que vendía cocaína

Una banda narcomenudista que operaba en el noroeste de Córdoba Capital, en el límite con Villa Allende, fue desbaratada este martes. Hay cuatro detenidos,...

Hace 4 días

Noticias

Córdoba: Con la lluvia se cayó una parte del cielorraso de una dependencia del MPF, ingresó agua y no funcionó la protección eléctrica

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba denunció que durante la tormenta que se abatió sobre Córdoba Capital y gran...

Hace 5 días

Noticias

Fallo histórico contra Meta: deberá pagar 479 millones de euros a la prensa española

La Justicia de España condenó a Meta a pagar 479 millones de euros a prensa digital y agencias de noticias locales, por considerar que...

Hace 4 días

¿Viajamos?

Reclamo docente: La UEPC Capital pide un bono de un millón de pesos para fin de año

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), seccional Capital, reclama un bono de fin de año de un millón de pesos...

Hace 3 días