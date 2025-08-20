Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: El Laboratorio Municipal ya produce medicamentos para hipertensión y diabetes

Publicado

Un lote de Enalapril, uno de los medicamentos producidos por el Laboratorio Farmacéutico Municipal. (Foto: Prensa).

El Laboratorio Farmacéutico Municipal inició la producción y distribución de dos nuevos medicamentos: Enalapril y Metformina, esenciales para la atención primaria de la salud. Según informó el municipio, esta iniciativa apunta a “fortalecer el acceso equitativo a tratamientos para enfermedades crónicas como son la hipertensión y la diabetes”.

La producción de estos dos nuevos medicamentos forma parte de un plan integral que lleva adelante el Laboratorio Farmacéutico Municipal, que ya fabrica repelentes en crema y paracetamol, y avanza con el registro correspondiente de los lotes piloto de Diclofenac 75, Ibuprofeno (400 y 600 mg) y Antigripales entre otros.

Tras recibir la habilitación de la Dirección de Jurisdicción Farmacia del Ministerio de Salud de Córdoba, el Laboratorio se encuentra autorizado para la comercialización a nivel provincial de toda la línea de producción.

Córdoba Turismo

Ya se hizo entrega de los primeros 300.000 comprimidos de Enalapril de 10 mg a la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS), destinados a los 100 Centros de Salud de la red municipal y de 100.000 comprimidos de Metformina 850 mg.

Epec

Anteriormente, los vecinos y vecinas bajo tratamiento médico por hipertensión o diabetes que requerían esta medicación de forma habitual, o aquellos que incluidos en programas de salud específicos, podían retirar sus medicamentos de manera gratuita en cualquiera de las 190 farmacias cercanas a sus domicilios adheridas al programa Recetando Salud, que garantiza el acceso gratuito a medicamentos mediante el sistema de receta electrónica.

Telecom

Ahora, indica el comunicado oficial, aunque la medicación sea entregada directamente en cada Centro de Salud, coexistirán ambos sistemas para asegurar la continuidad de tratamiento a cada vecino.

Por último, el municipio resalta que “gracias a los avances realizados por el Laboratorio Farmacéutico, el Municipio ahorrará un 63% mensual con la producción propia de enalapril, y un 50% con la de metformina, lo que significará un gran ahorro en el sistema de salud municipal”.

News

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

En la cuerda floja: Luis Caputo no consiguió el financiamiento esperado y el Banco Central endureció los controles

Ante las dificultades para conseguir financiamiento en el mercado, el Banco Central decidió endurecer con fuerza su política de controles sobre el sistema financiero,...

Hace 5 días

Noticias

Fentanilo contaminado: Una comisión de la ANMAT había detectado numerosas irregularidades en el laboratorio Ramallo a fines de 2024

Una comisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había detectado numerosas irregularidades en el laboratorio Ramallo, vinculado a Ariel...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Carro encabezará lista del peronismo nacional en las elecciones de octubre

El diputado nacional Pablo Carro irá por su reelección en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre en Córdoba. Según informó este viernes,...

Hace 4 días

Noticias

Una ex vedette, dos ex futbolistas y una mediática serán candidatos en los comicios de octubre

Como viene siendo habitual al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política pero famosas para el gran...

Hace 4 días