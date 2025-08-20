Córdoba: El Laboratorio Municipal ya produce medicamentos para hipertensión y diabetes

El Laboratorio Farmacéutico Municipal inició la producción y distribución de dos nuevos medicamentos: Enalapril y Metformina, esenciales para la atención primaria de la salud. Según informó el municipio, esta iniciativa apunta a “fortalecer el acceso equitativo a tratamientos para enfermedades crónicas como son la hipertensión y la diabetes”.

La producción de estos dos nuevos medicamentos forma parte de un plan integral que lleva adelante el Laboratorio Farmacéutico Municipal, que ya fabrica repelentes en crema y paracetamol, y avanza con el registro correspondiente de los lotes piloto de Diclofenac 75, Ibuprofeno (400 y 600 mg) y Antigripales entre otros.

Tras recibir la habilitación de la Dirección de Jurisdicción Farmacia del Ministerio de Salud de Córdoba, el Laboratorio se encuentra autorizado para la comercialización a nivel provincial de toda la línea de producción.

Ya se hizo entrega de los primeros 300.000 comprimidos de Enalapril de 10 mg a la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS), destinados a los 100 Centros de Salud de la red municipal y de 100.000 comprimidos de Metformina 850 mg.

Anteriormente, los vecinos y vecinas bajo tratamiento médico por hipertensión o diabetes que requerían esta medicación de forma habitual, o aquellos que incluidos en programas de salud específicos, podían retirar sus medicamentos de manera gratuita en cualquiera de las 190 farmacias cercanas a sus domicilios adheridas al programa Recetando Salud, que garantiza el acceso gratuito a medicamentos mediante el sistema de receta electrónica.

Ahora, indica el comunicado oficial, aunque la medicación sea entregada directamente en cada Centro de Salud, coexistirán ambos sistemas para asegurar la continuidad de tratamiento a cada vecino.

Por último, el municipio resalta que “gracias a los avances realizados por el Laboratorio Farmacéutico, el Municipio ahorrará un 63% mensual con la producción propia de enalapril, y un 50% con la de metformina, lo que significará un gran ahorro en el sistema de salud municipal”.

