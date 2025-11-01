Córdoba: El intendente Passerini fue dado de alta hospitalaria luego de una intervención quirúrgica

El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, fue dado de alta y su estado de salud evoluciona favorablemente, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica en el Sanatorio Allende, el jueves último.

La información da a conocer por el secretario de Salud del municipio, Ariel Aleksandroff, indica que “el intendente tuvo una intervención programada que consistió en la la extracción de la próstata con fines curativos (prostatectomía radical), luego de detectarse la existencia de células tumorales malignas en un chequeo anual de rutina”.

Dice el comunicado de prensa que “con una evolución favorable tras su intervención quirúrgica, el intendente de la ciudad de Córdoba fue dado de alta hospitalaria y continuará su recuperación en su domicilio”.

“Durante su internación presentó una evolución post-operatoria esperable para el tipo de procedimiento realizado”, indica el informe médico dado a conocer por el Sanatorio Allende.

Aleksandroff resaltó “la importancia de los controles médicos, los cuales permitieron que la enfermedad sea detectada a tiempo y que la cirugía sea con criterios curativos. A posteriori no requiere tratamiento, sólo controles de rutina según los protocolos que estableció el equipo del Servicio de Urología”.

Acorde a la evolución, el intendente retomará su labor al frente del Ejecutivo entre 10 a 11 días hábiles. Actualmente se encuentra a cargo del municipio el viceintendente, Javier Pretto.

