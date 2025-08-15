Córdoba: El gobierno provincial afirmó que el fentanilo contaminado fue retirado de circulación

El ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, afirmó este jueves que “las ampollas contaminadas del fentanilo están fuera de circulación”. “Somos responsables de que el fármaco no esté al alcance de los pacientes”, agregó el funcionario durante la conferencia de prensa, y resaltó que las clínicas tienen la obligación de informar la compra de algún lote contaminado.

Por otro lado, Pieckenstainer indicó que el gobierno cordobés se va a presentar como querellante en la causa llevada adelante por el juez Ernesto Kreplak de La Plata, con quien está en “pleno contacto”.

Explicó que es una decisión de la Fiscalía de Estado de presentarse ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata junto a establecimientos privados de Córdoba que reportaron casos sospechosos por la medicación afectada. “La fiscalía lo hace en base a las dos muertes que ya tenemos reportadas”, indicó.

Y añadió: “Hemos iniciado una investigación administrativa a los fines de brindar la información que la fiscalía necesite para abonar la presentación de la querella en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata”.

Pieckenstainer afirmó que en ninguno de los hospitales públicos de la provincia existe el lote 31.202 de fentanilo contaminado que es investigado por la Justicia Federal y vinculado a dos muertes ocurridas en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba. “Tenemos certeza propia y del Juzgado Federal N° 3 de La Plata de que el lote en discusión no está disponible en ninguno de los hospitales públicos”, sostuvo.

Según el funcionario, en los 44 hospitales provinciales todos los medicamentos de HLB Pharma, incluido el fentanilo, fueron retirados de circulación y permanecen bajo custodia, tal como dispuso la autoridad judicial. “Cada una de las farmacias de los hospitales tiene a resguardo y en custodia las ampollas, fuera del alcance del equipo médico, fuera del alcance de los pacientes y a disposición del Juzgado”, subrayó.

Además, detalló que la Provincia no tiene potestad para acceder a las historias clínicas ni al stock de medicamentos de instituciones privadas, pero sí instruyó a todas las clínicas a reportar casos sospechosos al Ministerio de Salud de la Nación y a la Justicia. “Es obligación indelegable de cada director de clínica informar la presencia del lote y notificar al SISA”, remarcó.

El ministro recordó que el 11 de agosto el juzgado a cargo de Ernesto Kreplak confirmó que Córdoba no adquirió el lote contaminado y entregó un listado de 18 establecimientos privados que podrían haberlo comprado. Al día siguiente, se dispuso que la Dirección de Farmacias visite una por una esas clínicas para relevar cuántas ampollas tenían, cuántas se usaron y cuántas estaban segregadas, en custodia y a disposición judicial.

Cabe recordar que las muertes por fentanilo contaminado en todo el país, hasta el momento, llegaron a 96, 2 de ellas en Córdoba, aunque sigue la investigación sobre algunos fallecimientos. Las autoridades judiciales investigan la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca, cuya procedencia es dudosa por lo que está en pleno análisis, motivo por el cual existe la posibilidad de que la cifra se reduzca.

En la jornada del martes se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país. Se trata de más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas y las cuales no se le aplicó a ningún paciente. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.