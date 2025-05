Córdoba: El gobierno anunció que pagará vencimientos de títulos de deuda en el mercado local e internacional

El gobierno provincial informó que este lunes 2 de junio de 2025 hará efectivo “en tiempo y forma”, el pago del noveno cupón de Intereses de los Títulos de Deuda Internacional Step Up con vencimiento en 2027. El pago total asciende a U$S 18.037.941,68, y la tasa aplicada es del 6,99%.

Mientras que el 5 de junio próximo se hará efectivo el pago del primer cupón de Intereses de los Títulos de Deuda Clase 4 por un monto total de $ 6.863.100.407,54.

Estos títulos se emitieron en diciembre de 2024 por un monto de $ 120.000 millones en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por un valor nominal de hasta la suma de VN U$D 350.000.000. Los Títulos de Deuda Clase 4 se emitieron con un cupón del 9,75% y el ajuste de capital se realiza conforme al CER informado por el BCRA. El vencimiento opera en 2027.

Por su parte, el 10 de junio la Provincia realizará el pago del noveno servicio de los Títulos de Deuda Internacional Step Up con vencimiento en 2025. Este pago por un total de U$S 128.622.794,17, se compone de U$S 8.273.980,91 de intereses y de U$S 120.348.813,26 de amortización del capital.

Este instrumento, cuyo vencimiento original estaba pactado para junio de 2021, se reestructuró en 2021 y su vencimiento operará en diciembre de 2025.

