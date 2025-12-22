Córdoba: El gobierno anunció los nuevos cambios previsionales

El gobierno provincial anunció este lunes la reglamentación de los cambios previsionales y puntualizó que se abonará un adicional mensual no remunerativo a 52.438 beneficiarios que perciben haberes de hasta $1.300.000. El monto del bono iría desde 100 mil a 180 mil pesos, con un promedio de 130 mil pesos, según los haberes. Representaría el 82% móvil.

Asimismo, el Ejecutivo destacó que se modificó el artículo 58 de la Ley 8.024, elevando el piso del aporte solidario de $ 1.260.000 a $ 1.890.000, lo que permitirá que 9.856 beneficiarios dejen de pagar este concepto. El gobierno también aseguró que “la aplicación de las nuevas alícuotas no implicará ninguna disminución en los haberes de activos y pasivos respecto de noviembre de 2025”.

La Provincia de Córdoba presentó los lineamientos centrales de la llamada Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, a la que definió como “una reforma integral del sistema previsional provincial que apunta a fortalecer la equidad, mejorar la sostenibilidad del sistema y proteger el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores activos”.

El comunicado de prensa dado a conocer por el gobierno explica que “entre las principales medidas, se destaca la eliminación del FOCCA (un fondo compensador), la implementación de una nueva escala progresiva de aportes personales, el pago de un adicional no remunerativo que representa un incremento de hasta el 82% del haber bruto y la modificación del artículo 58 de la Ley 8.024, que reduce significativamente el alcance del aporte solidario”.

LA NUEVA ESCALA DE APORTES PERSONALES

La ley elimina el aporte fijo del 4% para los trabajadores activos y lo reemplaza por un esquema progresivo según nivel de ingresos:

-Hasta $755.000: aporte del 2%.

-Entre $755.000 y $1.000.000, aporte del 3%.

-Más de $3.500.000, aporte del 8%.

Asegura el gobierno que “con este esquema, el 74% de los trabajadores activos no verá modificaciones en su aporte, porcentaje que se eleva al 87% en el caso del sector docente, reforzando el criterio de progresividad del sistema”.

Por otro lado, la ley introduce una nueva escala del aporte solidario, elevando el piso mínimo de $1.260.000 a $1.890.000.

El informe oficial resalta que con esta modificación:

-9.856 beneficiarios dejan de pagar el aporte solidario.

-Las nuevas alícuotas van del 5% al 20%, aplicadas de manera escalonada según el nivel de ingresos.

-Entre $1.890.000 y $2.100.000, alícuota del 5%.

-Entre $2.100.000 y $2.520.000, alícuota del 10%.

-Entre 2.520.000 y 2.940.000, alícuota del 15%.

-Más de $2.940.000, alícuota 20%.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.