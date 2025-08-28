Córdoba: El Frente Cívico pide informes a la Provincia por contratos con La Suizo Argentina

El bloque de Legisladores Provinciales del Frente Cívico realizó un pedido de informe al Ministerio de Salud de la Provincia para conocer detalles de los contratos celebrados con la Empresa farmacéutica La Suizo Argentina, que según un relevamiento periodístico serían de 2288 millones de pesos.

Esta empresa ha sido sindicada como presunta participe de una trama de coimas en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El caso es investigado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi y en la causa se trata de determinar si existió cohecho en el accionar de distintos funcionarios del gobierno nacional.

Según el proyecto presentado por el Frente Cívico, en base a una publicación e Chequeado.com y la Red Ruido, Córdoba efectuó compras por $2.288.127.621 a La Suizo Argentina, “sin que conozcamos el procedimiento y/o mecanismos seguidos para tales compras, como así también cuáles y cuántos productos se compraron”.

En la iniciativa, el FC solicita:

-Se Informe, cantidad de contratos celebrados entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba con la empresa farmacéutica -La Suizo Argentina S.A.- en el año 2024 y al 31 de Julio de 2025. En el caso, específique detalladamente fechas y montos de gastos.

-A partir del punto precedente, ¿cuáles son las modalidades de selección del contratista-proveedor aplicadas por la Provincia de Córdoba, que concluyeron en la práctica con la contratación de la Suizo Argentina? En su caso, especifique además, los oferentes o proveedores que se presentaron a la misma y número de acto administrativo que adjudicó la misma. Remita copia de dicho acto.

-Teniendo referencia los puntos anteriores, ¿cuáles insumos, medicamentos y/o productos se compraron y cuánto se gastó en tales contrataciones?

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.