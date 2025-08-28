Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: El Frente Cívico pide informes a la Provincia por contratos con La Suizo Argentina

Publicado

Imagen de La Suizo Argentina. (Foto: Gentileza).

El bloque de Legisladores Provinciales del Frente Cívico realizó un pedido de informe al Ministerio de Salud de la Provincia para conocer detalles de los contratos celebrados con la Empresa farmacéutica La Suizo Argentina, que según un relevamiento periodístico serían de 2288 millones de pesos.

Esta empresa ha sido sindicada como presunta participe de una trama de coimas en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El caso es investigado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi y en la causa se trata de determinar si existió cohecho en el accionar de distintos funcionarios del gobierno nacional.

Córdoba Turismo

Según el proyecto presentado por el Frente Cívico, en base a una publicación e Chequeado.com y la Red Ruido, Córdoba efectuó compras por $2.288.127.621 a La Suizo Argentina, “sin que conozcamos el procedimiento y/o mecanismos seguidos para tales compras, como así también cuáles y cuántos productos se compraron”.

Epec

En la iniciativa, el FC solicita:

-Se Informe, cantidad de contratos celebrados entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba con la empresa farmacéutica -La Suizo Argentina S.A.- en el año 2024 y al 31 de Julio de 2025. En el caso, específique detalladamente fechas y montos de gastos.

Telecom

-A partir del punto precedente, ¿cuáles son las modalidades de selección del contratista-proveedor aplicadas por la Provincia de Córdoba, que concluyeron en la práctica con la contratación de la Suizo Argentina? En su caso, especifique además, los oferentes o proveedores que se presentaron a la misma y número de acto administrativo que adjudicó la misma. Remita copia de dicho acto.

News

-Teniendo referencia los puntos anteriores, ¿cuáles insumos, medicamentos y/o productos se compraron y cuánto se gastó en tales contrataciones?

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 5 días

Novedades

Dongfeng inaugura su primer concesionario oficial en Argentina junto a Armando del Río

Dongfeng Argentina, comercializado por Magma Automotive, inauguró el primer concesionario de Dongfeng en Córdoba, de la mano de Armando del Rio, histórico referente del...

Hace 6 días

Noticias

El Frente de Izquierda denunció penalmente a los Milei y Spagnuolo por “corrupción” dentro de la ANDIS

El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina...

Hace 6 días

Noticias

Río Cuarto: Estudiantes recibieron cinco motos donadas por el municipio para completar su formación técnica

En el marco de un proyecto impulsado por la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, estudiantes del IPET 79 Renato De Marco recibieron cinco...

Hace 6 días