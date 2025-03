[Violencia policial en Córdoba]: El fiscal imputó a tres policías por “homicidio calificado” por la muerte de Bustamante

Cinco policías fueron imputados y detenidos por su participación en el episodio en el que resultó muerto Guillermo Bustamante, un hombre de 39 años. Tres de ellos fueron acusados de “homicidio calificado por abuso de sus funciones”. El hecho ocurrió en la madrugada del 24 de marzo de 2025 y la decisión fue tomada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 2, a cargo del fiscal Guillermo González, luego de analizar las pruebas recolectadas hasta el momento.

Tras una investigación inicial que incluyó el análisis de testimonios, videos de cámaras de seguridad y el resultado parcial de la autopsia, el fiscal González dispuso la imputación de cinco efectivos policiales involucrados en el operativo. Tres de ellos —el oficial subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín— enfrentan cargos por homicidio calificado por abuso de sus funciones, en calidad de coautores, un delito contemplado en los artículos 45 y 80 inciso 9 del Código Penal argentino. Este tipo de acusación implica que se les atribuye haber causado la muerte de Bustamante mediante un uso excesivo o indebido de la fuerza en el ejercicio de sus roles como miembros de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el oficial inspector Walter Perfumo fue imputado por encubrimiento doblemente agravado, debido a la presunta omisión de denunciar el delito y por su condición de funcionario público, mientras que el sargento Mariano Córdoba enfrenta cargos por omisión de los deberes de funcionario público. Estas imputaciones sugieren que, además de los responsables directos, hubo intentos de ocultar o minimizar lo sucedido durante y después del operativo.

LA INVESTIGACIÓN

La autopsia preliminar habría descartado que la causa de muerte fuera asfixia, pero los resultados definitivos, incluyendo exámenes toxicológicos y análisis sobre posibles condiciones de salud preexistentes de Bustamante, aún están pendientes. Desde la fiscalía se anticipó que la incorporación de más pruebas —como el análisis completo de las grabaciones de las cámaras de seguridad y declaraciones de testigos adicionales— podría agravar o modificar las imputaciones actuales. En total, se estima que 12 policías participaron en el operativo, lo que amplía el espectro de la investigación.

QUÉ PASÓ

El incidente tuvo lugar en una estación de servicio ubicada en la intersección de las calles Octavio Pinto y Mariano Castex, en el barrio Villa Páez de la ciudad de Córdoba. Según los testimonios iniciales, Bustamante, que era padre de un niño de 5 años y una niña de 10, llegó al lugar luego de realizar un trabajo de colocación de Durlock en una panadería. Solicitó al playero que le cargaran 10 mil pesos de nafta súper en su vehículo, una Ford EcoSport. Sin embargo, al momento de abonar, se desencadenó una discusión: el empleado afirmó que Bustamante, se negó a pagar, lo que lo llevó a alertar a la policía.

Sin embargo, según declaró su esposa, Bustamante tuvo problemas con la aplicación para realizar el pago. “Guillermo había cargado nafta y no tenía cómo pagar porque no le funcionaba el wifi, no tenía datos y no podía utilizar la aplicación que habitualmente utiliza para pagar. El playero llamó a su amigo policía; no llamó al 911. Lo vino a socorrer a su amigo”, dijo la mujer en declaraciones al diario La Voz.

La situación escaló rápidamente con la llegada de los efectivos. Testigos, incluida la esposa de la víctima, relataron que Bustamante fue reducido con violencia por varios policías y trasladado a un patrullero. “Le estaban pegando. Una policía mujer amenazó con detenerme si seguía gritando. Finalmente, vi como mi pareja caía al suelo con todo su peso muerto. Lo ahorcaron. Le pegaron en el auto. El pedía socorro a los gritos y ellos no dejaban de pegarle. A mi marido lo mató la Policía, siendo que ellos están para cuidar a la sociedad”, denunció.

Por su parte, el abogado Carlos Nayi, representante de la esposa de Bustamante, destacó que “el procedimiento policial fue incorrecto” y que el comisario mayor Cristian Barrios mintió al declarar que Bustamante estaba agresivo y que la policía actuó dentro de la ley. Se aprovecharon de los recursos del Estado para tomar por asalto a un hombre trabajador”.

QUÉ DIJO LA POLICÍA

El subdirector de la policía, el comisario mayor Cristian Barrios, defendió el procedimiento antes de que se produjeran las imputaciones. El jefe policial aseguró que “(Bustamante) estaba en estado agresivo e intentó agredir al personal policial”. Barrios dijo que el playero llamó al 911 porque un conductor no quería pagarle el combustible. Luego, aseguró que ante la presencia de los uniformados, el hombre “se puso violento con el personal”.

Agregó que “lo redujeron, lo esposaron y lo subieron al móvil. Estaba agresivo y quiso golpear al personal. Siguió con esa violencia… incluso se sacó uno de los anillos de las esposas y golpeó el móvil policial”, relató Barrios.

El funcionario policial no quiso referirse a la versión de un testigo que indicó que al conductor “lo asfixiaron con una llave”. “Todo eso es materia de investigación, está todo el registro fílmico y la Justicia analizará, también hay que esperar al informe forense para saber cómo murió”, respondió.

MÁS INFORMACIÓN

VER Soledad Laciar: “Esta familia merece saber la verdad y solo deseo que no encuentren las trabas y los silencios que recibí”.

VER Córdoba: Piden la intervención de la Policía por la muerte de un hombre de 39 años durante su detención.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.