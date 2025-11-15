Conéctate con nosotros

Córdoba: El boleto de transporte urbano aumenta un 8,8% y costará $1720

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza).

Desde la primera hora del sábado 15 de noviembre de 2025, la tarifa del transporte urbano de pasajeros pasará a costar $1.720 por viaje, un 8,8% por encima del valor actual de $1.580. La Municipalidad de Córdoba informó que el incremento se produce luego de una serie de aumentos del costo operativo (combustibles, insumos y salarios) de alrededor del 30%. 

A través de un comunicado de prensa, el municipio informó que “la tarifa convenida se mantiene por debajo del valor técnico, que asciende a $1.955 ($235 de diferencia con el valor del boleto por cada viaje). Es decir, la Municipalidad de Córdoba destinará recursos para costear parte del pasaje”.

Explica que “desde la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno Nacional, la Municipalidad de Córdoba sostiene, con mucho esfuerzo, el sistema de transporte urbano, priorizando el acompañamiento a los sectores afectados por la situación económica y social”.

Por último, recuerda que “134 mil usuarios con atributos de la Tarifa Social Federal en su tarjeta SUBE abonarán $774 por boleto (un descuento del 55%). Este beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, pensiones no contributivas y programas de empleo y acompañamiento social, entre otros sectores que más lo necesitan”.

