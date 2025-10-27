Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Dos estudiantes de escuelas municipales sobresalieron en la Olimpíada Matemática Ñandú

Publicado

Dos de los niños premiados en las Olimpíadas Matemáticas Ñandú. (Foto: Prensa).

Estudiantes del sistema educativo municipal se destacaron en la instancia nacional de la Olimpíada Matemática Ñandú, desarrollada en la ciudad de La Falda, donde compartieron cuatro jornadas junto a 378 participantes de todo el país. Entre los representantes municipales, Sebastián Gabriel Olguín, de la Escuela Dr. Carlos Fernández Ordóñez, obtuvo una Mención Especial, mientras que Javier Calvi, de la Escuela Dr. Santiago del Castillo, logró el puesto de Subcampeón en grupo en los Juegos de la Odisea Matemática.

Incendios

En esta instancia nacional participaron seis estudiantes del sistema educativo municipal, quienes resolvieron “complejos problemas matemáticos, destacándose por su pensamiento lógico, creatividad y trabajo colaborativo”, según explica el comunicado de prensa del municipio.

Turismo

Durante la ceremonia de premiación, los jóvenes fueron reconocidos entre los mejores del país. Además, todos los representantes municipales fueron invitados a participar en las Olimpíadas de mayo de 2026, en reconocimiento a su excelente desempeño.

Epec

La Olimpíada Matemática Ñandú tiene “como objetivo fundamental desarrollar la capacidad para resolver problemas. Cada certamen consiste en pruebas escritas, con tres problemas: uno de aritmética, uno de geometría y uno de combinatoria que los participantes deberán resolver individualmente”.

Mackentor

Organizada a través de la OMA (Olimpiada Matemática Argentina) esta competencia es un proceso con diferentes instancias: escolar, interescolar, zonal, provincial, regional y nacional. Incluye tres niveles: El 1er y 2do nivel abarcan el ciclo primario (5° y 6° grado respectivamente) y el 3er nivel incluye a 1er año del ciclo secundario.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La Justicia ordenó al PAMI garantizar la cobertura del 100% de 170 medicamentos esenciales, a sus afiliados de todo el país

El juez federal N°2 de Mendoza, Pablo Oscar Quirós, hizo lugar este jueves a una medida cautelar solicitada por la Asamblea Permanente por los...

Hace 4 días

Noticias

Crisis interna: El canciller Werthein renunció cuatro día antes de las elecciones

El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, quien designará a su sucesor tras las elecciones legislativas del...

Hace 6 días

Noticias

Criptogate: Identifican una billetera clave vinculada a Davis y piden detener a Novelli y Terrones Godoy por la causa Libra

La causa $LIBRA sumó un giro clave. Gracias a un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una...

Hace 6 días

Noticias

Juan Schiaretti: “Este plan económico ya fracasó y el presidente Milei debe tener la humildad de reconocerlo”

El candidato a diputado nacional y ex gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), dijo este jueves, en el acto de cierre de...

Hace 4 días