Córdoba: Dos estudiantes de escuelas municipales sobresalieron en la Olimpíada Matemática Ñandú

Estudiantes del sistema educativo municipal se destacaron en la instancia nacional de la Olimpíada Matemática Ñandú, desarrollada en la ciudad de La Falda, donde compartieron cuatro jornadas junto a 378 participantes de todo el país. Entre los representantes municipales, Sebastián Gabriel Olguín, de la Escuela Dr. Carlos Fernández Ordóñez, obtuvo una Mención Especial, mientras que Javier Calvi, de la Escuela Dr. Santiago del Castillo, logró el puesto de Subcampeón en grupo en los Juegos de la Odisea Matemática.

En esta instancia nacional participaron seis estudiantes del sistema educativo municipal, quienes resolvieron “complejos problemas matemáticos, destacándose por su pensamiento lógico, creatividad y trabajo colaborativo”, según explica el comunicado de prensa del municipio.

Durante la ceremonia de premiación, los jóvenes fueron reconocidos entre los mejores del país. Además, todos los representantes municipales fueron invitados a participar en las Olimpíadas de mayo de 2026, en reconocimiento a su excelente desempeño.

La Olimpíada Matemática Ñandú tiene “como objetivo fundamental desarrollar la capacidad para resolver problemas. Cada certamen consiste en pruebas escritas, con tres problemas: uno de aritmética, uno de geometría y uno de combinatoria que los participantes deberán resolver individualmente”.

Organizada a través de la OMA (Olimpiada Matemática Argentina) esta competencia es un proceso con diferentes instancias: escolar, interescolar, zonal, provincial, regional y nacional. Incluye tres niveles: El 1er y 2do nivel abarcan el ciclo primario (5° y 6° grado respectivamente) y el 3er nivel incluye a 1er año del ciclo secundario.

—

