Córdoba: Dónde se realizarán los próximos talleres de la ULA

La Universidad Libre del Ambienet (ULA) informó que se realizarán dos nuevos talleres gratuitos en la zona norte de la ciudad: “Taller de Producción Agroecológica de Hortalizas y Emprendedurismo”, que se dictará en barrio Chingolo I; y el “Taller de Bicicletería: Reparación de Bicicletas”, en barrio Chingolo III. El comunicado indica que no se requieren conocimientos previos.

El “Taller de Producción Agroecológica de Hortalizas y Emprendedurismo”, abordará la agricultura familiar, la producción de hortalizas, el cultivo y las prácticas agroecológicas y el desarrollo de emprendimientos sostenibles. Serán dos encuentros de una hora, los días miércoles 3 y 10 de septiembre a las 15:00 horas, en el comedor Corazones Felices de barrio Chingolo I, ubicado en Manzana 6 Lote 18. Un total de 122 personas ya accedieron a esta misma formación en los barrios Müller, Cabildo, Maldonado y Villa Siburu.

Por otra parte, el “Taller de Bicicletería: Reparación de Bicicletas”, tratará temas como el funcionamiento y correcto uso de herramientas específicas, diagnóstico y reparación de fallas mecánicas, armado de bicicletas desde cero y exploración de materiales y sistemas.

Se desarrollarán encuentros de dos horas cada uno, los días 8 de septiembre y martes 15 del mismo mes. Las reuniones también serán a partir de las 15:00 horas, en Casa Macuca de barrio Chingolo III.

Anteriormente, 247 estudiantes completaron este curso en ediciones pasadas, que tuvieron lugar en los barrios Maldonado, Altamira, Cabildo y Villa Siburu.

Las inscripciones se realizan a través del SIGUIENTE ENLACE.

Hasta el momento, un total de 369 vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba ya accedieron a las formaciones que ofrece la Universidad Libre del Ambiente en los barrios de Córdoba.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.