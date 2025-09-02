Conéctate con nosotros

Córdoba: Dónde se realizarán los próximos talleres de la ULA

Imagen de un taller de la Universidad Libre del Ambiente (ULA).

La Universidad Libre del Ambienet (ULA) informó que se realizarán dos nuevos talleres gratuitos en la zona norte de la ciudad: “Taller de Producción Agroecológica de Hortalizas y Emprendedurismo”, que se dictará en barrio Chingolo I; y el “Taller de Bicicletería: Reparación de Bicicletas”, en barrio Chingolo III. El comunicado indica que no se requieren conocimientos previos.

El “Taller de Producción Agroecológica de Hortalizas y Emprendedurismo”, abordará la agricultura familiar, la producción de hortalizas, el cultivo y las prácticas agroecológicas y el desarrollo de emprendimientos sostenibles. Serán dos encuentros de una hora, los días miércoles 3 y 10 de septiembre a las 15:00 horas, en el comedor Corazones Felices de barrio Chingolo I, ubicado en Manzana 6 Lote 18. Un total de 122 personas ya accedieron a esta misma formación en los barrios Müller, Cabildo, Maldonado y Villa Siburu.

Por otra parte, el “Taller de Bicicletería: Reparación de Bicicletas”, tratará temas como el funcionamiento y correcto uso de herramientas específicas, diagnóstico y reparación de fallas mecánicas, armado de bicicletas desde cero y exploración de materiales y sistemas.

Se desarrollarán encuentros de dos horas cada uno, los días 8 de septiembre y martes 15 del mismo mes. Las reuniones también serán a partir de las 15:00 horas, en Casa Macuca de barrio Chingolo III.

Anteriormente, 247 estudiantes completaron este curso en ediciones pasadas, que tuvieron lugar en los barrios Maldonado, Altamira, Cabildo y Villa Siburu.

Las inscripciones se realizan a través del SIGUIENTE ENLACE.

Hasta el momento, un total de 369 vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba ya accedieron a las formaciones que ofrece la Universidad Libre del Ambiente en los barrios de Córdoba.

