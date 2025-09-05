Conéctate con nosotros

Córdoba: Dónde consultar el sorteo de jurados populares para 2026

Publicado

Imagen ilustrativa.

En total, 9.324 personas fueron sorteadas para desempeñarse como integrantes de jurados populares durante el año 2026. En la página web de la Oficina de Jurados Populares, ya está disponible un buscador de candidatos a jurados.

Para consultar dicha nómina, se puede ingresar en el siguiente ENLACE enlace y colocar el número de documento. Asimismo, en los próximos días, todas las personas sorteadas recibirán una notificación a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI).

La información dada a conocer por la oficina de prensa de la Justicia cordobesa señala que “quienes figuren en ese listado deberán completar un formulario digital al que se accede desde el mismo sitio oficial; ingresando al Portal para la Ciudadanía del Poder Judicial, con su clave de CIDI; o bien, desde el enlace contenido en el texto de la notificación enviada a CIDI”.

La Oficina de Jurados Populares analizará las respuestas y, tras un proceso de depuración, conformará el padrón definitivo con quienes cumplan con los requisitos que establece la Ley 9.182.

NOTIFICACIÓN POR WHATSAPP 

Este año, las personas sorteadas también recibirán un mensaje, desde una cuenta verificada de WhatsApp, perteneciente al Poder Judicial de Córdoba. Este mecanismo, explica el informe de prensa, permite un ahorro significativo de recursos públicos en comparación con el envío de notificaciones postales y “en experiencias anteriores ha demostrado ser más efectivo”.

Cabe recordar que, conforme lo establece la normativa vigente, los jurados populares conforman las Cámaras del Crimen, en mayoría -ocho ciudadanos y tres magistrados-, cuando se someten a juicio personas imputadas por crímenes aberrantes, delitos económicos y hechos de corrupción. La función es una carga pública y las personas convocadas reciben una retribución diaria por parte del Estado provincial, mientras dure su función.

Los interesados en obtener mayor información, comunicarse con la Oficina de Jurados Populares al teléfono (0351) 4266852, entre las 8 y las 14 horas, o bien, al correo electrónico [email protected].

