Córdoba: Diez detenidos de una megabanda que ingresaba droga con drones a Bouwer

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una megabanda que introducía droga, celulares y cables USB en el complejo Penitenciario de Bouwer, en Córdoba Capital. Luego de realizar 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, la FPA detuvo a diez personas e incautó cocaína, marihuana, armas y dinero, entre otros elementos.

La investigación se originó, según consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF), a partir de informaciones aportadas por la Jefatura del Establecimiento Penitenciario de Córdoba, lo que permitió identificar a los principales integrantes de la organización criminal.

Los procedimientos se desarrollaron en viviendas ubicadas en los barrios General Mosconi, Liceo Segunda Sección, Ampliación Pueyrredón, San Jorge y Nuestro Hogar III, todos en Córdoba Capital.

Durante los operativos, efectivos del Equipo de Acción Táctica de la FPA detuvieron a cuatro hombres y cinco mujeres mayores de edad, y a una mujer menor de edad. Tras el registro de los inmuebles, se secuestraron 6.594 dosis de marihuana y 1.855 de cocaína, seis armas de fuego, 215 municiones, $32.493.600, 1.300 dólares, cinco autos, cuatro motocicletas, una moto de agua, seis drones y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El valor total de los elementos incautados asciende a $243.367.680.

Es importante destacar que cuatro de los investigados fueron detenidos en un peaje sobre la Ruta Nacional 36, cuando pretendían realizar una entrega en el interior del complejo penitenciario. En dicho procedimiento, se secuestró uno de los drones y paquetes armados de drogas.

De acuerdo a la investigación, el modo operativo de la organización consistía en preparar previamente los paquetes con estupefacientes, teléfonos celulares y cables USB —elementos de alto valor dentro del ámbito carcelario—, los cuales eran luego transportados con los drones para ser lanzados por vía aérea al penal.

A raíz de este accionar de la FPA, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico diligenció 123 órdenes de allanamiento dentro del complejo penitenciario de Bouwer, donde efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba realizaron las diligencias correspondientes en cinco pabellones, con el objetivo de profundizar la investigación y determinar posibles vínculos internos con la organización desarticulada.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno a cargo de Carlos Cornejo y de la Secretaría de Investigación y Juicio para causas vinculadas a Organizaciones Criminales, a cargo de Federico Kosciuk, los detenidos fueron trasladados junto con los elementos incautados a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.

