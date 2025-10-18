Córdoba: Apresaron en un country a un peligroso delincuente tucumano que estuvo prófugo durante dos años

Gustavo Sergio Tripolone, uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán, fue capturado en un country de Córdoba Capital luego de más de dos años de búsqueda. Las autoridades que realizaron el operativo informaron que dentro de la vivienda se encontraron con que el acusado tenía guardados 100 mil dólares. Tripolone se dedicaba, según la información disponible, a realizar robos y traficar y comercializar vehículos de “alta gama”.

El apresado fue condenado a ocho años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa de un empleado de Vialidad en 2007, y el juicio se realizó a más de una década de dicha causa debido a que durante años Tripolone logró fugarse.

Además, durante los siguientes años también fue señalado como líder de una asociación ilícita que se dedicaba al robo de vehículos en Córdoba y que eran derivados luego a Tucumán.

En agosto de 2023, de acuerdo al portal de Justicia de Tucumán, se ordenó el pedido de captura contra Tripolone luego de que se escapara tras gozar del beneficio de salidas con tobillera electrónica.

La detención se produjo en el marco de una causa dirigida por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal que conduce el fiscal Gerardo Salas, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del MPF. Tripolone se encontraba prófugo y con pedido de captura nacional e internacional.

Durante el tiempo transcurrido se realizaron diversos operativos para lograr su detención, la cual ocurrió en las últimas horas tras una orden por parte del juez de Ejecución de Sentencia, Gonzalo Ortega.

CÓMO LO LOCALIZARON

Según el portal Primera Fuente de Tucumán, basado en fuentes de la investigación, “se logró reconstruir la red de vínculos, desplazamientos y patrones de comportamiento del fugitivo, determinando su presencia en zonas residenciales de alta gama donde llevaba una vida de lujo y ostentación financiada mediante actividades ilícitas, entre ellas el tráfico y comercialización de vehículos automotores de alta gama”. Tripolone realizaba movimientos interprovinciales entre Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, para desarrollar su actividad criminal.

“Hay que extraditarlo desde Córdoba para ponerlo a disposición del juez de Ejecución (ya se encuentra condenado por homicidio) y lo hemos capturado a los fines de que cumpla la pena. También se pondrá en conocimiento de otras fiscalías por la comisión de posibles delitos”, indicó el fiscal Gerardo Salas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.