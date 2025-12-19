Córdoba: Detuvieron a un taxista que hacía “delivery” de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 38 años acusado de comercializar cocaína bajo la modalidad de delivery en la ciudad de Córdoba, utilizando su trabajo como taxista para encubrir las entregas.

El operativo, que incluyó cuatro allanamientos en distintos barrios de la capital provincial, permitió el secuestro de más de 2.000 dosis de estupefacientes y una importante suma de dinero.

La investigación determinó que el detenido pactaba previamente con sus clientes las cantidades y precios de la droga para luego realizar las entregas a domicilio en su taxi.

El procedimiento comenzó con la detención del narcomenudista en la intersección de las calles Dr. José Pizarro e Isaac Chavarría, en barrio Ciudadela, en el sur de la ciudad. En el lugar, los efectivos incautaron 286 dosis de cocaína, $1.003.760 en efectivo, psicofármacos, una balanza digital, un automóvil y otros elementos relacionados con la causa.

Posteriormente se llevaron a cabo allanamientos en cuatro domicilios vinculados al detenido:

-Enfermera Clermont al 200 (barrio Alberdi).

-Avenida Colón al 3100 (barrio Alberdi).

-Sagrada Familia al 400 (barrio Villa Alberdi).

-Aguirre Cámara al 100 (barrio Alto Alberdi).

En estos registros, se secuestraron otras 1.911 dosis de cocaína, dos balanzas digitales, $599.000 en efectivo y materiales utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

La operación estuvo dirigida por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que ordenó el traslado del aprehendido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

