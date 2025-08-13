Córdoba: Detienen a la “contadora” de una banda “narco”

Una mujer que sería la “contadora” de una banda narco que operaba desde la ciudad de Córdoba abasteciendo puntos de venta en la localidad de Deán Funes, una ciudad del norte provincial ubicada a 120 kilómetros de distancia, fue detenida en una vivienda de barrio Zepa, a poca distancia del Mercado de Abasto, en el este de la Capital Provincial, .

También cayó apresado un hombre, que según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) cumplía el rol de nexo entre los clientes y los puntos de venta en Deán Funes.

El operativo donde se produjeron las detenciones fue encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y se realizó en un domicilio ubicado en la Manzana 9 de barrio Zepa. Durante los registros fueron incautadas varias dosis de marihuana y elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que, según las investigaciones, la detenida administraba el dinero del expendio de drogas que se realizaba dentro de la organización. La operación policial está relacionada con un procedimiento desarrollado el pasado mes de julio. En aquella ocasión, se logró la aprehensión de cuatro personas mayores de edad y el secuestro de 512 dosis de cocaína, dinero y elementos relacionados a la actividad ilícita en Deán Funes.

Esa acción de la FPA se desarrolló en la rotonda de la calle Leandro Alem, barrio Moreyra Ross, donde fue detenida una pareja oriunda de Rosario y se incautaron 512 dosis de cocaína. Luego, en allanamientos en el barrio K2, en la calle Achaval Rodríguez, fueron apresados otros dos hombres y se confiscó dinero y elementos relacionados con la actividad ilícita.

La banda operaba con la pareja rosarina viajando los fines de semana desde Córdoba capital para distribuir drogas a dealers locales.

El problema del narcomenudeo y su relación con la inseguridad en Deán Funes fue resaltado por la fiscal Analía de los Ángeles Cepede, en una entrevista con Radio Jesús María el pasado 6 de mayo de 2025. Allí dijo que el 90% de los casos con detenidos en Deán Funes están vinculados al consumo de estupefacientes. También señaló que el inicio del consumo se produce desde los 13 años.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.