Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Detienen a 17 integrantes de una banda narco que sería comandada desde la cárcel de Bouwer por una mujer

Publicado

Una de las viviendas allanadas por la FPA en Córdoba Capital, perteneciente a una banda narco. (Foto: FPA).

Una poderosa banda que vendía cocaína y marihuana en barrios del sudeste de Córdoba Capital y en la cárcel de Bouwer, fue desarticulada este miércoles. El operativo dejó un saldo de 17 detenidos, nueve hombres y ocho mujeres. El grupo era comandado desde Bouwer por una mujer, que está detenida justamente por venta de drogas. También cayó un hombre que se encuentra apresado en Bouwer y se encargaría de la comercialización de la droga en el pabellón de varones. La mayoría de los integrantes pertenecen a una misma familia y serían segunda generación de una banda que, entre otras actividades, se dedicaba a los narco-secuestros.

Incendios

La operación fue dirigida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y requirió una extensa investigación de más de cinco meses. En ese marco, este miércoles, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron 32 allanamientos (dos en la cárcel de Bouwer, con colaboración del Servicio Penitenciario), detuvieron a 19 narcomenudistas (10 hombres y nueve mujeres) y secuestraron estupefacientes.

Turismo

Los allanamientos fueron efectuados en distintos barrios del arco sudeste de Córdoba Capital: Villa Boedo, Villa Los Tinglados, Renacimiento, Colonia Lola y José Ignacio Díaz (Tercera Sección).

En los domicilios, de acuerdo a la información oficial, se logró la incautación de 1.526 dosis de marihuana y 621 de cocaína, 15 plantas de cannabis sativa, dinero ($2.974.050 y 16.300 dólares), cuatro armas de fuego, un automóvil, tres motocicletas y otros “elementos relevantes para la causa”.

Epec

Según detalló el MPF, un total de 17 puntos de venta fueron cerrados y 17 referentes narcos aprehendidos en el operativo. Varios contaban con prisión domiciliaria y antecedentes por robo, homicidio, violencia de género y comercialización de estupefacientes. La mayoría eran parte de una familia.

Por último, según investigaciones de la Fiscalía interviniente, parte de la organización utilizaba drones para el ingreso de drogas a la cárcel. No es el primer caso de bandas que utilizan drones para transportar la droga, ya hubo otros en Bouwer, Cruz del Eje y Río Cuarto.

Mackentor

Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por Comercialización Agravada de Estupefacientes.

Telecom

Parte de la droga incautada por la FPA a una banda narco en Córdoba Capital. (Foto: FPA).

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: A 50 años de su muerte, recuerdan a Agustín Tosco con una serie de actividades

El 4, 5 y 7 de noviembre, con la organización de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba...

Hace 5 días

Noticias

La interna del peronismo: Kicillof reunió a más de 40 intendentes en Berazategui y pidió no “enredarse en discusiones internas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Berazategui una reunión con más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y...

Hace 5 días

Noticias

En septiembre, se vendieron casi USD7.800 millones y el déficit de los primeros nueves meses de 2025 superó los USD23 mil millones

En los primeros nueve meses de 2025 se produjo la compra de divisas más grande desde 2020, informó el Banco Central. Solo en septiembre...

Hace 5 días

Noticias

Quintela se reunió con diputados provinciales después de haber sido excluido del encuentro de Milei con gobernadores

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este viernes con diputados de su distrito luego de haber sido excluido del encuentro del...

Hace 5 días