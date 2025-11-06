Córdoba: Detienen a 17 integrantes de una banda narco que sería comandada desde la cárcel de Bouwer por una mujer

Una poderosa banda que vendía cocaína y marihuana en barrios del sudeste de Córdoba Capital y en la cárcel de Bouwer, fue desarticulada este miércoles. El operativo dejó un saldo de 17 detenidos, nueve hombres y ocho mujeres. El grupo era comandado desde Bouwer por una mujer, que está detenida justamente por venta de drogas. También cayó un hombre que se encuentra apresado en Bouwer y se encargaría de la comercialización de la droga en el pabellón de varones. La mayoría de los integrantes pertenecen a una misma familia y serían segunda generación de una banda que, entre otras actividades, se dedicaba a los narco-secuestros.

La operación fue dirigida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y requirió una extensa investigación de más de cinco meses. En ese marco, este miércoles, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron 32 allanamientos (dos en la cárcel de Bouwer, con colaboración del Servicio Penitenciario), detuvieron a 19 narcomenudistas (10 hombres y nueve mujeres) y secuestraron estupefacientes.

Los allanamientos fueron efectuados en distintos barrios del arco sudeste de Córdoba Capital: Villa Boedo, Villa Los Tinglados, Renacimiento, Colonia Lola y José Ignacio Díaz (Tercera Sección).

En los domicilios, de acuerdo a la información oficial, se logró la incautación de 1.526 dosis de marihuana y 621 de cocaína, 15 plantas de cannabis sativa, dinero ($2.974.050 y 16.300 dólares), cuatro armas de fuego, un automóvil, tres motocicletas y otros “elementos relevantes para la causa”.

Según detalló el MPF, un total de 17 puntos de venta fueron cerrados y 17 referentes narcos aprehendidos en el operativo. Varios contaban con prisión domiciliaria y antecedentes por robo, homicidio, violencia de género y comercialización de estupefacientes. La mayoría eran parte de una familia.

Por último, según investigaciones de la Fiscalía interviniente, parte de la organización utilizaba drones para el ingreso de drogas a la cárcel. No es el primer caso de bandas que utilizan drones para transportar la droga, ya hubo otros en Bouwer, Cruz del Eje y Río Cuarto.

Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por Comercialización Agravada de Estupefacientes.

