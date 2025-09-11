Córdoba: Desde el sábado, la Tarifa Social para personas mayores de 70 funcionará únicamente con tarjeta SUBE

Desde el próximo sábado 13 de septiembre, el beneficio de tarifa social para personas mayores de 70 años funcionará exclusivamente con la tarjeta. La información fue dada a conocer por la Municipalidad de Córdoba.

Actualmente son 28.800 los cordobeses que ya cuentan con la Tarifa Social para personas mayores de 70 años activo en la SUBE. Está destinado a quienes registren domicilio en la ciudad de Córdoba e incluye 40 viajes mensuales que se renuevan automáticamente.

La tarjeta SUBE puede tramitarse en cualquier momento. Los lugares para hacerlo, son los siguientes:

-Palacio 6 de Julio: de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas y sábados de 08:00 a 16:00 horas.

-Boleterías 40 y 41 de FAM, Terminal de Ómnibus T1, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

-Boletería 45 de Coniferal, Terminal de Ómnibus T1, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

-Boletería 85 de Tamsau, Terminal de Ómnibus T2; en ambas de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

-Boletería 86 de SíBus, Terminal de Ómnibus T2, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30 y viernes de 09:00 a 15:30 horas.

QUÉ TIENEN QUE HACER LO QUE YA TIENE SUBE

Quienes obtuvieron su tarjeta en cualquier establecimiento municipal antes del pasado 11 de agosto, sólo deben activar el beneficio: en la validadora de los colectivos; o por medio de la aplicación, en celulares con tecnología NFC o en los espacios antes mencionados.

En tanto, los cordobeses que obtuvieron su tarjeta luego del 11 de agosto ya cuentan con la Tarifa Social +70 activa, a excepción de quienes hayan realizado el trámite en los CPC, el Concejo Deliberante, o los puntos de venta habilitados, quienes deberán completar el proceso de activación en el Palacio Municipal o las boleterías de transporte público, ubicadas en la Terminal de Ómnibus.

Vale aclarar que, el beneficio municipal es compatible con la Tarifa Social Federal, por lo que jubilados y/o pensionados de Anses pueden acceder a ambos, aplicándose su uso de la siguiente manera: primero se descuentan los 40 viajes gratuitos y luego se aplica el 55% de bonificación correspondiente al beneficio nacional.

La tarjeta SUBE se entrega de manera gratuita con un saldo negativo de $1.500, equivalente a su valor que luego se descuenta con la primera recarga que realice el usuario.

