Córdoba: Desde el 1° de enero, la tarifa de la Inspección Técnica Vehicular se incrementa un 18%

A partir del jueves 1° de enero se actualizará la tarifa de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en el ámbito de la ciudad de Córdoba. El incremento será de un 18%. Así lo informó el municipio capitalino. De este modo, el ITV de auto particular tendrá un costo de 46.606 pesos.

La última valoración fue actualizada en julio, seis meses atrás, en un 21%, y en este caso tendrán una variación del 18%. Índica la información oficial que “acorde a los últimos cálculos interanuales, los costos del servicio aumentaron un 44,37%”.

Dice también que “la medida tiene como finalidad garantizar la continuidad del servicio público concesionado, asegurando las condiciones de accesibilidad, economía, eficiencia y calidad de la prestación”.

A partir del 1° de enero, los valores del servicio serán los siguientes:

-Automóviles particulares: $ 46.606,00.

-Motocicletas hasta 175 cc.: $ 16.478,00.

-Motocicleta mayor a 175 cc.: $ 24.845,00.

-Taxis y Remis: $ 53.406,00.

-Micro-ómnibus y Transporte Escolar Menor: $ 79.512,00.

-Ómnibus: $ 85.079,00.

-Trolebuses: $ 96.295,00.

-Camionetas: $ 67.701,00.

-Camiones: $ 93.143,00.

-Remolques más de 5000 Kg: $ 50.953,00.

-Remolques hasta 5000 Kg: $ 34.165,00.

-Casas Rodantes: $ 34.165,00.

-Ambulancias: $ 67.071,00.

Cabe recordar que la Inspección Técnica Vehicular verifica que los vehículos cumplan con las condiciones necesarias para circular de manera segura. Se evalúa el sistema de frenos, dirección, suspensión, luces, neumáticos, emisión de gases, entre otros.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.