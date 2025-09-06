Córdoba: Cae una banda narco en un barrio de la Capital y hay siete detenidos

Una banda narco, integrada por cuatro hombres y tres mujeres, fue desbaratada este viernes en el barrio San Lucas, en el sudeste de Córdoba Capital. Los procedimientos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) se realizaron en seis domicilios. Según el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal (MPF), los “kioscos” estaban ubicados en sitios de difícil acceso.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres de 25, 27, 30 y 46 años, y tres mujeres de 24, 32 y 44. Uno de los principales investigados contaba con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Mientras que dos de los apresados eran los cabecillas de la banda.

En los inmuebles allanados fueron secuestras 614 dosis de marihuana y 147 de cocaína, dinero, un revólver calibre .22, dos motocicletas y elementos de fraccionamiento, entre otros objetos de interés para la causa.

Como resultado del operativo fueron clausurados cuatro puntos de venta, uno de almacenamiento y un lugar de consumo exclusivo, dispuesto por la banda.

COCAÍNA EN ARROYITO

Una banda que se dedicaba a la venta de drogas en la ciudad de Arroyito, al este de Córdoba Capital. Durante el operativo, se realizaron cinco allanamientos en los barrios Mosconi, San Martín y Xanaes de esa ciudad y fueron detenidos tres hombres de 22, 23 y 24 años y una mujer de 26 (pareja de uno de ellos).

En los registros fueron incautadas 248 dosis de cocaína, 50 dosis de marihuana, dinero, un automóvil, una motocicleta de 150 cc y diversos elementos de interés para la causa.

La banda utilizaba la modalidad de “punto de expendio” (tres domicilios) y también la modalidad “delivery”. Uno de los domicilios allanados se encontraba frente a la plaza Mosconi.

