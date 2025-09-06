Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Cae una banda narco en un barrio de la Capital y hay siete detenidos

Publicado

Una de las mujeres detenidas en barrio San Lucas, en Córdoba. (Foto: FPA).

Una banda narco, integrada por cuatro hombres y tres mujeres, fue desbaratada este viernes en el barrio San Lucas, en el sudeste de Córdoba Capital. Los procedimientos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) se realizaron en seis domicilios. Según el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal (MPF), los “kioscos” estaban ubicados en sitios de difícil acceso. 

Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres de 25, 27, 30 y 46 años, y tres mujeres de 24, 32 y 44. Uno de los principales investigados contaba con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Mientras que dos de los apresados eran los cabecillas de la banda.

Turismo

En los inmuebles allanados fueron secuestras 614 dosis de marihuana y 147 de cocaína, dinero, un revólver calibre .22, dos motocicletas y elementos de fraccionamiento, entre otros objetos de interés para la causa.

Como resultado del operativo fueron clausurados cuatro puntos de venta, uno de almacenamiento y un lugar de consumo exclusivo, dispuesto por la banda.

Epec

COCAÍNA EN ARROYITO

Una banda que se dedicaba a la venta de drogas en la ciudad de Arroyito, al este de Córdoba Capital. Durante el operativo, se realizaron cinco allanamientos en los barrios Mosconi, San Martín y Xanaes de esa ciudad y fueron detenidos tres hombres de 22, 23 y 24 años y una mujer de 26 (pareja de uno de ellos).

Telecom

En los registros fueron incautadas 248 dosis de cocaína, 50 dosis de marihuana, dinero, un automóvil, una motocicleta de 150 cc y diversos elementos de interés para la causa.

La banda utilizaba la modalidad de “punto de expendio” (tres domicilios) y también la modalidad “delivery”. Uno de los domicilios allanados se encontraba frente a la plaza Mosconi.

News

Uno de los detenidos en Arroyito acusado de comercializar cocaína. (Foto: FPA).

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Rial y Federico en Diputados: denunciaron aprietes y prometieron publicar más pruebas de corrupción

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad...

Hace 3 días

Noticias

Condena por comprar entradas para partidos de fútbol de Instituto con tarjetas de crédito y débito ajenas

Durante un juicio abreviado inicial, el Juzgado de Control y Faltas n.° 7 de la ciudad de Córdoba condenó a Florencia Belén Mercado por...

Hace 4 días

Noticias

Rechazan homologar un acuerdo entre excónyuges sobre el “cuidado personal” de dos perras

En el marco de un juicio de divorcio, el Juzgado de Familia n.° 2 de la ciudad de Córdoba decidió no homologar un acuerdo...

Hace 2 días

Noticias

Ataque a la Libertad de Expresión: Una resolución judicial trata de frenar la difusión de audios grabados en Casa de Gobierno

El Gobierno denunció este lunes ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios grabados en...

Hace 4 días