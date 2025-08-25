Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: Declaran Monumentos Naturales Provinciales a ocho especies de fauna

Publicado

La Tortuga Chaqueña o Terrestre, una de las especies protegidas por la declaración de Monumento Natural Provincial.

La provincia de Córdoba declaró ocho especies de fauna como Monumentos Naturales Provinciales, una figura de máxima protección que busca garantizar su conservación. El decreto fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Las especies incluidas son: el Sapo de Achala (Rhinella achaleusis), la Tortuga Chaqueña o Terrestre (Chelonoidis chilensis), el Loro Hablador (Amazona aestiva), el Águila Coronada (Buteogallus coronatus), el Cóndor Andino (Vultur gryphus), el Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus), el Guanaco (Lama guanicoe) y el Pecarí Chaqueño o Quimilero (Parachoerus wagneri).

La selección de estas especies responde a las propuestas que realizaron diversos grupos de investigación convocados por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, quienes fundamentaron la relevancia ecológica, simbólica y sociocultural de cada una de ellas.

La ministra Victoria Flores destacó que la categoría de Monumento Natural “implica un reconocimiento y una protección integral para estas especies, ya que su declaración garantiza la implementación de Planes de Conservación específicos, con acciones orientadas a la protección de hábitats, la investigación científica y la educación ambiental”.

Córdoba Turismo

Al mismo tiempo, la designación busca consolidar un marco legal y técnico para fortalecer las políticas públicas provinciales en materia de conservación, y generar mayor conciencia social y compromiso ciudadano en torno a la defensa de estas especies.

Epec

Del proceso participaron equipos de especialistas que pertenecen a la Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, Universidad Nacional de Río Cuarto, Fundación Mil Aves; Parque de la Biodiversidad – Ente Municipal Biocórdoba; Centro de Rescate Tatú Carreta, Natura Argentina, entre otras instituciones.

Telecom

Cabe recordar que en noviembre de 2024, la Legislatura de Córdoba aprobó modificaciones a la Ley Provincial N.º 6.964 de Áreas Naturales Protegidas, incorporando por primera vez la figura de Monumentos Naturales Provinciales.

News

Esta categoría permite declarar como tales a especies animales, vegetales o sitios que posean una relevancia ecológica, histórica, científica o cultural sobresaliente.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad

Doce diputados nacionales de la provincia de Córdoba rechazaron el veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras...

Hace 6 días

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 4 días

Noticias

El Frente de Izquierda denunció penalmente a los Milei y Spagnuolo por “corrupción” dentro de la ANDIS

El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina...

Hace 5 días

Noticias

Agost Carreño dice que las declaraciones de Hayden Davis sobre $Libra “comprometen al Gobierno de Javier Milei”

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (PRO-Encuentro Federal) afirmó este miércoles que las declaraciones de Hayden Davis en la Justicia estadounidense sobre el criptogate...

Hace 6 días