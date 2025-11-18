Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: De la Sota presentó un proyecto para la devolución del IVA a trabajadores y jubilados

Publicado

La diputada nacional, Natalia De la Sota en el acto del Día de la Militancia Peronista en la UOM. (Foto: Prensa).

En el marco del Día de la Militancia Peronista, la diputada nacional Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) encabezó un acto en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Córdoba, donde renovó su compromiso con “la defensa de los trabajadores, los jubilados y los sectores más afectados por la crisis económica” y dio a conocer un proyecto para la devolución del IVA.

Incendios

La legisladora nacional anunció la presentación en el Congreso de la Nación “de un proyecto para la devolución del IVA. Espero que el gobierno provincial, que tarde se acordó de bajar los impuestos el año que viene —y bienvenido sea—, también acompañe este pedido por la devolución del IVA. Eso también es dar tranquilidad a los trabajadores, a los jubilados y a los sectores que lo necesitan”.

Turismo

Luego planteó que “además de rememorar la vuelta del general Perón a nuestro país el 17 de noviembre, y de recordar nuestros logros, victorias y derrotas, quiero que hablemos del futuro. El peronismo está llamado otra vez a pensar en el futuro. Parece que después de que ganó las elecciones (Javier) Milei se acabaron los problemas, pero no es así. La gente sigue sufriendo y yo quiero representar a esa gente. Vamos a seguir cuidando a quienes necesiten que estemos al lado.”

Epec

También dijo que se opondrá a las reformas tributaria, previsional y laboral que “están planteando, porque les aseguro que nada bueno va a venir de eso. Si fuera bueno, lo hubieran dicho antes de las elecciones. La oposición de cortito plazo no duró ni 72 horas y ya se estaba elogiando nuevamente al gobierno nacional, diciendo que hay que acompañar esta reforma. Señores: conmigo no cuenten”, concluyó.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Santa Cruz en crisis: Vidal pagó los sueldos en dos tramos y Río Gallegos declaró la emergencia económica

La política económica del gobierno nacional comienza a cobrar sus primeras víctimas. La provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis financiera fruto de la...

Hace 6 días

Noticias

Crítica de Cavallo a Caputo por el régimen cambiario: “¿Quién le va a creer si no tienen divisas para intervenir?”

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, arremetió contra Luis Caputo, quien ocupa actualmente ese cargo, por el régimen de bandas cambiarias y la falta...

Hace 6 días

Noticias

Kicillof acusó a Estados Unidos de “intervenir en la democracia argentina” y “hacer un negocio” con Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó este miércoles al gobierno de Estados Unidos de haber intervenido en la política argentina antes de las elecciones...

Hace 6 días

Noticias

Encuesta: El país sigue partido en dos y el sistema político aparece en terapia intensiva

La crisis económica no es gratis. La Argentina post 26 de octubre aparece como un país partido en dos y con el sistema político...

Hace 6 días