Córdoba: De la Sota presentó un proyecto para la devolución del IVA a trabajadores y jubilados

En el marco del Día de la Militancia Peronista, la diputada nacional Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) encabezó un acto en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Córdoba, donde renovó su compromiso con “la defensa de los trabajadores, los jubilados y los sectores más afectados por la crisis económica” y dio a conocer un proyecto para la devolución del IVA.

La legisladora nacional anunció la presentación en el Congreso de la Nación “de un proyecto para la devolución del IVA. Espero que el gobierno provincial, que tarde se acordó de bajar los impuestos el año que viene —y bienvenido sea—, también acompañe este pedido por la devolución del IVA. Eso también es dar tranquilidad a los trabajadores, a los jubilados y a los sectores que lo necesitan”.

Luego planteó que “además de rememorar la vuelta del general Perón a nuestro país el 17 de noviembre, y de recordar nuestros logros, victorias y derrotas, quiero que hablemos del futuro. El peronismo está llamado otra vez a pensar en el futuro. Parece que después de que ganó las elecciones (Javier) Milei se acabaron los problemas, pero no es así. La gente sigue sufriendo y yo quiero representar a esa gente. Vamos a seguir cuidando a quienes necesiten que estemos al lado.”

También dijo que se opondrá a las reformas tributaria, previsional y laboral que “están planteando, porque les aseguro que nada bueno va a venir de eso. Si fuera bueno, lo hubieran dicho antes de las elecciones. La oposición de cortito plazo no duró ni 72 horas y ya se estaba elogiando nuevamente al gobierno nacional, diciendo que hay que acompañar esta reforma. Señores: conmigo no cuenten”, concluyó.

