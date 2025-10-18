Conéctate con nosotros

Córdoba: De la Sota planteó que “la coherencia es la mayor prueba de lealtad”

La diputada nacional, Natalia De la Sota, en el acto realizado en Río Segundo, para recordar el Día de la Lealtad.

La diputada nacional y candidata a la reelección, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), dijo este viernes en Río Segundo, en un acto en el que se celebró el Día de la Lealtad, que “la coherencia es la mayor prueba de lealtad; se dice, se hace y se sostiene, sobre todo cuando hay que defender a nuestra gente”.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Río Segundo y con gran participación de la juventud, usó una icónica frase de su padre: “Los que saben gobernar por la gente y para la gente ganan. Los que tienen coraje y no se arrodillan frente a los poderosos ganan. Los que tienen sueños en el corazón y los hacen realidad, ganan. Por eso vamos a ganar en estas elecciones”.

“Necesitamos estos valores —los que vimos con Perón, Evita y José Manuel de la Sota— vivos y con fuerza en nuestra provincia y en nuestra Argentina, para impedir el avance de políticas que tanto nos perjudican, para frenar el ajuste brutal de Milei”, dijo la legisladora nacional.

Por último, afirmo que “aprendimos con José Manuel de la Sota que la política transforma vidas; hoy renovamos esa lealtad con un peronismo más cercano, humano y firme para cuidar a Córdoba”.

