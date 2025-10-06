Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Córdoba: De la Sota dijo que “hay que estar dispuestos a decir que no en el Congreso, porque Milei no va a cambiar el rumbo económico”

Publicado

La diputada nacional, Natalia De la Sota recorrió este lunes distintas localidades del valle de Punilla.

La diputada nacional y candidata por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, recorrió distintas localidades del valle de Punilla en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. En la oportunidad, afirmó que “el Congreso que viene se tiene que poblar de diputados y diputadas que realmente estén dispuestos a decir que no, porque Milei no va a cambiar el rumbo económico ni el rumbo político”.

La legisladora, que estuvo en La Falda, Charbonier, La Cumbre, Valle Hermoso y Tanti, agregó que “nos sigue hablando de la macroeconomía sin poner atención y sin tener el más mínimo registro de la ciudadanía y el sufrimiento que le está causando”.

Turismo

De la Sota también cuestionó al oficialismo provincial al asegurar que “el justicialismo se diluyó en Hacemos por Córdoba. Se han tomado decisiones y se han corrido hacia un espacio donde muchos no nos sentimos identificados”.

Epec

Señaló que “podíamos entender matices, pero la realidad es que cuando hubo ballotage, tanto para (Mauricio) Macri como para (Javier) Milei, el ex gobernador Schiaretti colaboró para que ganaran la elección. Hubo y todavía hay funcionarios del ex gobernador en el gobierno de Milei, y luego vimos el apoyo a la Ley Bases, a los superpoderes y a todas las políticas que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei, y esto nos ha hecho mucho daño a los cordobeses”.

Preventa Mackentor

Finalmente, dijo que “el trabajador tiene que volver a tener calidad de vida, y con este modelo económico no lo vamos a lograr. Creo que mucha gente va a elegir otro camino porque se ha sentido golpeada, maltratada, abandonada por un Estado que es el que tiene que velar por los sectores que más necesitan”.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La transferencia de Fred Machado a Espert figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of America

La transferencia del empresario argentino Federico ‘Fred’ Machado al actual diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por 200.000 dólares...

Hace 5 días

Noticias

El Senado rechazó los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y financiamiento universitario

El Senado rechazó este jueves los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y el de financiamiento universitario, por lo que el...

Hace 5 días

Noticias

Caso Lian: pidieron las detenciones de dos vecinos por tener archivos de abuso sexual infantil en sus celulares

La querella en el caso por la desaparición de Lian Flores en Ballesteros, Córdoba, solicitó al Juzgado Federal las inmediatas detenciones de los vecinos...

Hace 4 días

Noticias

Milei acordó con Macri construir tras las elecciones “los consensos para avanzar en las reformas” que necesita el país

El presidente Javier Milei calificó este viernes como “muy fructífera” la reunión que mantuvo con el exmandatario Mauricio Macri y dijo que acordaron “trabajar...

Hace 4 días