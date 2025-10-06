Córdoba: De la Sota dijo que “hay que estar dispuestos a decir que no en el Congreso, porque Milei no va a cambiar el rumbo económico”

La diputada nacional y candidata por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, recorrió distintas localidades del valle de Punilla en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. En la oportunidad, afirmó que “el Congreso que viene se tiene que poblar de diputados y diputadas que realmente estén dispuestos a decir que no, porque Milei no va a cambiar el rumbo económico ni el rumbo político”.

La legisladora, que estuvo en La Falda, Charbonier, La Cumbre, Valle Hermoso y Tanti, agregó que “nos sigue hablando de la macroeconomía sin poner atención y sin tener el más mínimo registro de la ciudadanía y el sufrimiento que le está causando”.

De la Sota también cuestionó al oficialismo provincial al asegurar que “el justicialismo se diluyó en Hacemos por Córdoba. Se han tomado decisiones y se han corrido hacia un espacio donde muchos no nos sentimos identificados”.

Señaló que “podíamos entender matices, pero la realidad es que cuando hubo ballotage, tanto para (Mauricio) Macri como para (Javier) Milei, el ex gobernador Schiaretti colaboró para que ganaran la elección. Hubo y todavía hay funcionarios del ex gobernador en el gobierno de Milei, y luego vimos el apoyo a la Ley Bases, a los superpoderes y a todas las políticas que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei, y esto nos ha hecho mucho daño a los cordobeses”.

Finalmente, dijo que “el trabajador tiene que volver a tener calidad de vida, y con este modelo económico no lo vamos a lograr. Creo que mucha gente va a elegir otro camino porque se ha sentido golpeada, maltratada, abandonada por un Estado que es el que tiene que velar por los sectores que más necesitan”.

