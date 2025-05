Córdoba: Daniele rechazó el congelamiento salarial y dijo que “vamos a hacer un quilombazo”

El secretario General del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Rubén Daniele, rechazó el congelamiento salarial que impulsa el gobierno municipal del intendente Daniel Passerini y dijo que hay recursos para recomponer los sueldos de los trabajadores. Sin respuestas pese a que el conflicto ya llegó a su tercera semana, adelantó que “a partir de ahora es a cara de perro, vamos a hacer un quilombazo” y “los responsables serán el gobernador y el intendente”.

Durante la tercera asamblea sectorial, esta vez con municipales de las áreas de salud y ambiente, frente al Hospital de Urgencias, de Córdoba Capital, Daniele castigó nuevamente la política de opacidad del municipio respecto de los gastos de planta política y de otras áreas, como ambiente y transporte. Las columnas de trabajadores que se movilizaron desde distintos lugares, convirtieron a la ciudad en un caos de tránsito, y volvieron a mostrar una fuerte capacidad de movilización.

Este miércoles, el gremio convocó a realizara asambleas de dos horas por turno y a llevar adelante un quite de colaboración. El sindicato reclama un aumento salarial y la recuperación del poder adquisitivo perdido en 2024. En total, la demanda se ubica en el 30%. También pide el pase a planta de los empleados precarizados, monotributistas y becarios y que el municipio abandone la extorsión a los trabajadores para que acepten el traspaso el Ente de Fiscalización y Control. Justamente, las asambleas sectoriales declararon “personas no gratas” a los funcionarios designados en ese organismo y Daniel dijo que el intento oficial es “ilegal” y atenta contra “los derechos laborales” de los trabajadores. El SUOEM argumenta que el Ente es una dependencia distinta de la Municipalidad y un eventual traspaso haría que perdieran la condición de municipales.

Con su tradicional estilo, Daniele expuso sobre la situación: “Vos no podés ser empleado municipal y ser empleado de un ente. Hay que explicárselo varias veces (a los funcionarios) y hemos tenido que encontrar las ordenes, las cartas documento, todo para decir, mirá, no. Bueno, no tuvieron mejor idea que comunicarles a todos los compañeros, “o se pasan o los ponemos a disposición”. ¿De cuál, eh? ¿De cuál? Entonces les fuimos a ofrecer, dijimos: mantengan el ente de ustedes, diviértanse, ya que alquilan, compran mobiliario, ponen 33 funcionarios, todo eso, manténganlo. Háganlo, es un problema de ustedes con la sociedad. ¿Para qué quieren el ente? Nos hemos enterado que todos los días van pasando cosas. Bueno, pero para que quede claro la propuesta nuestra, le dijimos, hagan eso, manténgalo, pero nosotros nos manejamos con la estructura municipal, con las reparticiones, los directores. Tengan un nexo con un secretario, y ustedes se manejan con el secretario, y el secretario de la municipalidad con nosotros. Les ofrecimos una salida, pero no, no quieren. Hacer política no puede ser más importante que cumplir con la ley y con los derechos laborales”.

Para sostener el reclamo salarial, Daniel expresó que “vuelvo a decirle al intendente, a la municipalidad y a quien quiera, que pongamos, como debe ser, porque hay una ley que lo dice, que están obligados a mostrar toda la ejecución presupuestaria. Que es cuantos gastaron en esto, en aquello… Porque nosotros estamos seguros que no solamente hay margen para salir del congelamiento, no solamente eso, sino que van a empezar a brotar algunas cosas. ¿Viste que dijeron que van a reducir las plantas políticas? Cuando Llaryora estaba en campaña para ser intendente (en 2019), promete reducir en un 25% la planta política. Está grabado, ¿se acuerdan? Había 502 cuando asumió y si redondeamos, daría 375. El lunes nos fuimos con los muchachos a la liquidación de abril (después del anuncio de ajuste de la planta política que hizo el intendente) y sí, redujeron, pero de 785 quedaron en 752. Una vergüenza. Vamos a ir a la Justicia con un pedido de acceso a la información pública. Y está claro, el de los funcionarios es un gasto, y mucho gasto, eh. Con estos mentirosos tenemos que lidiar”.

El líder de los municipales advirtió luego que “a partir de unos días más, la Municipalidad va a quedar anclada. Las consecuencias de los contribuyentes, los vecinos, y los pacientes, todas las consecuencias que se produzcan, son responsabilidad del gobernador (Martín) Llaryora y el intendente (Daniel) Passerini. Ellos son los culpables de lo que va a pasar en esta ciudad”.

Por último, en esa línea, apuntó: “A partir de mañana es muy simple: El conflicto va a entrar en una etapa de blanco o negro. A cara de perro. No vamos a hacer una sola puta actividad fuera de horario. No va a haber nada, ni la noche de los CPC ni nada, a la mierda. Los empresarios de la noche, que la juntan con pala dicen ‘a nosotros no nos pueden controlar, porque…’ Sepan que los vamos a controlar, vamos a salir con los inspectores a controlar todo lo que ellos (los funcionarios) no quieren que controlemos… Se equivocaron en meterse con los salarios nuestros. Somos muy locos los municipales. Nos ponemos locos cuando nos quieren cagar. Vamos a hacer un quilombazo en esta ciudad”.

