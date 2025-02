Córdoba: Dancing Mood festejará sus 25 años en el Teatro Griego

El próximo sábado 1 de marzo, a partir de las 20:00, en el Teatro Griego, Dancing Mood festejará sus 25 años. La actividad cuenta con la organización de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Las entradas están disponibles en www.paseshow.com.ar

La banda cuenta con un estilo instrumental que lo diferencia de casi todas las demás propuestas dentro del rock nacional logrando un sonido más rústico, pero con calidad y mucha claridad.

Tanto en On The Good Road 2017 como en Ska Explosión 2015, Dancing Mood apuesta a sus propias composiciones, dejando en claro que no es una banda de covers y que no pierde su sonido único.

El grupo es dirigido por el trompetista, productor y arreglador, Hugo Lobo, quien además es el líder fundador de la banda.

Dancing Mood se formó en Buenos Aires, en diciembre de 1999, y el nombre proviene de un tema del cantante Delroy Wilson, que significa “de humor para bailar”. Se trata de una banda de 3 físicos liderada por 8 instrumentos de viento, con colaboraciones puntuales y esporádicas de otros tantos con temas clásicos del reggae junto con otros estilos, se adapta en forma instrumental al ska jamaiquino.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.