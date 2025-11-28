Córdoba: Críticas del Frente Cívico al Presupuesto municipal 2026

La concejal Graciela Villata (Frente Cívico) criticó el Presupuesto 2026 presentado por el gobierno municipal del intendente Daniel Passerini (PJ – Provincias Unidas) ante el Concejo Deliberante y reclamó mayores rebajas impositivas.

Villata dijo en declaraciones difundidas a través de su oficina de prensa, que “los funcionarios municipales presentaron el Presupuesto 2026 y argumentan que esta gestión tiene solidez financiera. Nosotros decimos que si existe tal solidez por qué no levantan la emergencia económica y le devuelven al Concejo las facultades que le son propias”.

La jefa de bloque del Frente Cívico dijo que “otro tema no menor del presupuesto es la modificación del artículo de la ordenanza del presupuesto participativo barrial que votaron hace un año y que significaba un piso del 10% del monto destinado a obras públicas. Ahora en el texto del nuevo presupuesto reducen este valor a 2,5%. Nos sorprende porque significa que les duró un año este espíritu participativo para los vecinos”.

Además, sobre la reducción impositiva que haría el municipio, la edil anticipó que el bloque apoyará toda medida que signifique un beneficio para los vecinos: “Continuamente hemos dicho que tiene que bajar la presión tributaria de la municipalidad. Vamos a acompañar todas las mejoras impositivas para los vecinos pero también le pedimos el gesto al Ejecutivo de bajar las tasas del 9,9% en la tarifa de Epec y el 16% en la boleta de Aguas Cordobesas”, finalizó.

