Córdoba: Corte total por dos meses en el bulevar San Juan

Imagen del corte del bulevar San Juan. (Foto: Prensa).

La Municipalidad de Córdoba informó que reinició las obras en el Corredor San Juan con el objetivo de “optimizar la movilidad, la seguridad peatonal y la calidad ambiental en una de las principales arterias de la ciudad”. El corte, según la información oficial, será total entre Cañada y Corro, y se extenderá por el término de aproximadamente 60 días. Las calles que cruzan el bulevar estarán habilitadas.

Destaca el informe que la avenida estará finalizada antes del inicio del ciclo lectivo. “Para acelerar la obra se trabajará en doble turno sobre ambas calzadas en paralelo. Se prevé completar la rehabilitación en la calzada sur a principios de febrero para su pronta habilitación y luego completar la norte”, explica.

Por su parte, las líneas de transporte realizarán los siguientes recorridos:

-Líneas 10, 11, 13, 14 y 19: Bv. San Juan – Marcelo T. de Alvear – 27 de Abril – Corro – su ruta.

-Las líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82, 84 y Aerobus: Bv. San Juan – Marcelo T. de Alvear – 27 de Abril – Mariano Moreno – su ruta.

-Interurbanos: Av. Colón – Av. Olmos – Bv. Guzmán – Terminal.

En tanto, los vehículos particulares que se dirigen al centro deberán desviar en Artigas y continuar por Montevideo, Belgrano y retomar en Bv. San Juan. En dirección a la Av. Santa Ana girarán en Cañada y seguirán por Duarte Quirós, Artigas y luego volverán a Bv. San Juan.

